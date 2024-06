Seal Türkiye'de konser verecek

'Kiss from a Rose', 'Crazy' ve 'Stand by Me' adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, 12 Ekim'de İstanbul'da BKM Denizbank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.

Londra'da 1963 yılında doğan Seal, pop, r&b, soul ve dans müziği tarzlarında eserler yaptı. Sanatçı, başarılı kariyerini 4 kez Grammy, 3 kez de Brit ödülü ile taçlandırdı.

Bariton sesi ve klasik şarkı yazımı ile tanınan şarkıcı, dünya çapında 30 milyonun üzerinde albüm satışına ulaştı.