Seal Türkiye'de konser verecek

Grammy ödüllü İngiliz sanatçı Seal, konser vermek üzere Türkiye'ye geliyor.

'Kiss from a Rose', 'Crazy' ve 'Stand by Me' adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, 12 Ekim'de İstanbul'da BKM Denizbank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek. 

Londra'da 1963 yılında doğan Seal, pop, r&b, soul ve dans müziği tarzlarında eserler yaptı. Sanatçı, başarılı kariyerini 4 kez Grammy, 3 kez de Brit ödülü ile taçlandırdı.  

Bariton sesi ve klasik şarkı yazımı ile tanınan şarkıcı, dünya çapında 30 milyonun üzerinde albüm satışına ulaştı. 

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi