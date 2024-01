Saymakla bitmeyen sevgililer günü hediyeleri English Home’da

Her özel günde olduğu gibi bu Sevgililer Günü’nün hediyeleri de English Home’dan. Hala o ilk günkü aşkla ve özenle sofrayı hazırlayanlar, “içimden geldi” diyerek aşka gelenler, kalpleri ısıtmak isteyenler için hediye seçenekleri saymakla bitmiyor.

Keyifli sofraların baş tacı sofra ürünleri

English Home’un yemek takımları, masa örtüleri, kaseleri, bardak takımları ve çatal bıçak setleri, en özel günlerin ölümsüzleştiği tüm duyguların açığa çıktığı keyifli sofraların baş tacı oluyor. Sevgilinize hazırlayacağınız en güzel yemeklerin lezzeti de yine English Home’dan.

Yanında olmadığın anda bile onu düşündüğünü her an göster

English Home, Sevgililer Günü’nde soğuk kış günlerini de unutmuyor. Sevginin sıcaklığını hissettirecek birbirinden şık ve modern tasarımlı battaniyelerden istediğinle sevgilini mutlu edebilir, yanında olmadığın anda bile onu düşündüğünü her an gösterebilirsin. Sevgilinin evinde bir parçan olsun istersen dekoratif ürünler tam sana göre. English Home’un saymakla bitmeyen hediyeleri arasında istediğini seçebilir, sevgilinin evini güzelleştirecek hediyenle her an sevgini anlatabilirsin.

En özel seçenekler seni bekliyor

Seni hatırlatacak kokuları her an sevgilinle olmasını istersen English Home’un kozmetik ürün gruplarındaki en özel seçenekler seni bekliyor. Dolap içi kokular, oda kokuları ya da oda spreylerinden seni yansıtan koku ile sevgilinin evinin havasını baştan aşağı yenile!

English Home Hakkında:

2009 yılında üç mağazayla Turgut Aydın Holding bünyesine katılan English Home; ev tekstili, sofra ve pişirme gibi kategorilerden oluşan geniş ürün yelpazesiyle fonksiyonel bir tasarım anlayışı vadediyor. 400’den fazla mağazası ve online alışveriş seçeneğiyle müşterilerine kolay ulaşılabilirlik sunan English Home, yurt dışında ise Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Irak, Yunanistan ve Kazakistan’daki mağazalarıyla faaliyetlerine devam ediyor. İş süreçlerinde çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen English Home, mağazalarında FSC belgeli doğa dostu poşet ve hediye paketleri kullanarak bu konuda farkındalık yaratıyor.