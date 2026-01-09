Sarp Apak'ın komedi talebi

Sarp Apak, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Gülse Birsel'le yeni bir proje olabileceğini belirten oyuncu, "Çok istiyorum. İnsanlar da özlemişler. Umarım yaparız. Komedi eksikliğini olduğunu hem biz fark ediyoruz hem de sokakta insanlar söylüyor. Güzel komedi diziyle döneriz diye umuyorum. Niyet var ama resmileşen bir şey yok. Olursa dijital platforma olur gibi. Muhtemelen benzer kadro olur çünkü seyirciden onay almış bir kimya var" dedi.

Apak, "Neden ekranda komedi dizisi yok?" sorusuna, "Birincisi maliyet ikincisi yurt dışı satışı yok. Komedi satışı çok düşük yurt dışında... İnsanlar çok fazla istiyor ama. İnsanlar gülmeyi özledi. Sinemada ve dijital paltformada güzel işler var. Eskisi gibi televizyonda komediyi özledim. Yepyeni bir dizi olur ama Gülse Hanım'a sormak lazım" yanıtını verdi.