Şarkıcı Ege, sesini kaybettiğini açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Ege, binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan 6 Şubat'ta meydana gelen merkezli Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakın dostlarını kaybettiğini, üzüntüden sesinin sesinin kısıldığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. 90'lı yılların ünlü ismi şarkıcı Ege önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.



Doktor randevusu olduğunu söyleyip, ayaküstü soruları yanıtlayan şarkıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra büyük travma yaşadığını ve bu sebeple sesinin kısıldığını anlattı.

Belli aralıklara doktora gelip ses terapisi aldığını, depremde yakın dostlarını kaybetmesinin üzüntüsüyle bel ve boyun fıtığı olduğunu da sözlerine ekleyen şarkıcı şöyle konuştu: "Depremle beraber bir travma oluştu ve uzun bir süre sesim çıkmadı. İki ay bekledim ama açılmayınca şimdi ses terapisine başladım. Ajda Pekkan'ın da ses koçu olan bir doktorumuz var, ona geliyorum. Beş altı ders aldık, ilk konserimizi verdik geçenlerde, işe yaramış. Psikolojik sebeple üzüntüden oldu. Ülke olarak üzüntü dolu günlerden geçtik. Zaten o dönem konserlerimi de iptal etmiştim içimden söylemek gelmiyordu. Üzüntüden fazla kasmışım kendimi; bel ve boyun fıtığım ve ayrıca omuzlarda yırtık oldu. Ağır travma oldu benim için. Allah bir daha ülkemize göstermesin inşallah. Ben de depremde yakın dostlarımı kaybettim"