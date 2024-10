Sarayda ödüller sahiplerini buldu

Yılın en prestijli ödül gecesi olan Reputation Awards, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. İş, sanat ve medya dünyasından ünlü isimler, büyüleyici gecede ödüllerini aldı. Demet Şener ve Özge Ulusoy'un sunduğu organizasyonda yıldızlar geçidi yaşandı.

Etkinliğe Oktay Kaynarca, Eda-Metin Özülkü, Damla Sönmez, Murat Aygen, Diren Polatoğulları, Tayfun Duygulu, Dilan Çıtak, Ekin Uzunlar ve Keremcem gibi isimler katıldı. Organizasyon, Eylem Keser'in ev sahipliğinde ve Maya Estetik Dr. Nihat Dik ana sponsorluğunda gerçekleşti. Alanında birçok önemli ismin ödül aldığı gecede sahneye çıkan isimler, Ankara'da yaşanan olayla ilgili teröre lanet okudu.

MUTLULUK DUYUYORUM

'Virane' şarkısıyla 'Yılın Klibi' ödülünü alan Dilan Çıtak, "Mutluluk duyuyorum. Bu klip için çok uğramıştık. Aslında hayal ettiğimiz yere geliyoruz. Bu projenin hak ettiği yere ulaşması bizi mutlu etti" dedi. Yeni eserler geleceğini söyleyen şarkıcı, "Buradan çıkınca stüdyoya gideceğim. Yeni parça hazırlığımız var. Yeni şarkılar geliyor" diye konuştu.



SAHNE TEKLİFLERİ GELİYOR

'Yılın En İyi Karakter Dizi Erkek Oyuncusu' ödülünü alan Diren Polatoğulları, "Ödül kıymetli. Ekip adına alacağım. Ödüller bizi motive ediyor" dedi. 'Çok Akustik' programında söylediği şarkıyla adından söz ettiren oyuncu, "Ödülü müzik üzerinden mi alacaksınız?" diye espri yapan muhabire, "Öyle iddialı olur. Oyunculuktan alacağım. Gözde Kansu da ödül alacak. Hasta olduğu için gelemedi ben alacağım" diye cevap verdi. Sahne teklifi aldığını belirten Polatoğulları, "Gösteri teklifi geliyor. Zaten tiyatroda müzikal yapan insanız. Sahneyi bilmiyorum şu an. Bu konularda günlük yaşayan insanım, bakalım. Çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum. Şarkı söylemeye devam edeceğim, müzik yapacağım anlamına gelmiyor" açıklamasını yaptı. Çetin Tekindor'un 'Yalı Çapkını' dizisine dönmesiyle ilgili oyuncu, "Çok mutlu olduk" dedi. Final iddialarına Polatoğulları, "O nereden çıktı bilmiyorum. Sezon sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YA 'TEŞKİLAT' YA TATİL OLACAKTI

'Yılın Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Murat Aygen, "Güzel bir gece... Ödül töreni içinde bulunmak benim için kıymetli" dedi. 'Teşkilat' dizisiyle ilgili Aygen, "Beşinci sezonunda dahil oldum. Yine bir numaraya oturdu. Çok iyi reytingler alıyoruz. Kemik bir seyircisi var ve üzerine ekleyerek devam etmesi güzel oldu. 'Yasak Elma' dizisine de beşinci sezonda dahil olmuştum. 'Teşkilat'ın geçen sezonunun sonuna doğru, 'Bu projenin içerisinde olmak istiyorum' demiştim. Başka bir proje okumadım. 'Teşkilat' olmasaydı, tatil yapacaktım" diye konuştu. Ailesiyle YouTube'da yaptığı 'Rotadan Çıktınız' programıyla ilgili Aygen, "Bir yol hikayesi... Çok ses getirdi çok şükür. Gidip bir yerin nasıl olduğunu değil, bizdeki hissin ne olduğunu anlatıyoruz. İz TV satın almak istedi, onlara göre tekrar ek sahneler çektim. İlk sezonu yayınlandı. İkinci sezon için tekrar çekim yapacağız. Yol bizi nereye götürüyorsa, oraya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.



ÇOK ÜZGÜNÜM VE KALBİM KIRIK

Damla Sönmez, 'Yılın En İyi Sinema Oyuncusu (Kadın)' ödülüne layık görüldü. Son günlerde yaşanan olaylarla ilgili konuşan oyuncu, "Buradayız ama ruhumuz ve kalbimiz bugün yaşanan acı olayda. Arka arkaya kötü haberler geliyor. Gerçekten bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Kadın cinayetleri ve hayvanlara yaptığımız haksızlık, bir şeylerin ters gittiğinin göstergesi. Çok üzgünüm ve kalbim kırık. Türkiye Cumhuriyeti bunu hak etmiyor" dedi.



ŞU AN EVLENSEK SIRATMAZ

'Yılın Halk Müziği Sanatçısı' ödülünü alan Ekin Uzunlar, sevgilisi Sinem Durmuş'la katıldı. Şarkıcı, "Ödül için mutluyum. Çırağan Sarayı'nda ödül almaktan mutluyum. Sinem beni kırmadı sağolsun. En büyük ödül Sinem... Buradaki alacağımız ödül müzemizde ölümsüzleşecek" dedi. Şık tavırlarıyla dikkat çeken Uzunlar, "Şu an evlensek sıratmaz Çırağan'da" diyerek, espri yaptı. Müzik çalışmalarıyla ilgili şarkıcı, "Sekiz aydır çıkarmadım konser yoğunluğum fazlaydı. Artık toplum her şarkıyı hemen tüketiyor. Eskiden bir şarkı yapardık, 100-150 milyon olur, iki sene beklerdik. Şimdi iki taneyi bir hafta arayla çıkaracağım. Düetler olacak. Kanada ve Amerika'ya gideceğim. Almanya, Belçika, Hollanda ve İsviçre'de sahneler olacak" ifadelerini kullandı. Uzunlar, "Bu temponun arasına düğün olur mu?" sorusuna, "Bakalım. Erken konuşmak olmaz. Tabii ki evlilik konuşuyoruz" yanıtını verdi.



ÖDÜLLER BİZİ MUTLU EDİYOR

'Yılın Pop Müzik Erkek Sanatçısı' ödülünü alan Keremcem, "Güzel bir ödül. 11 yıl sonra çıkan albümle aldığım ödül. Ödüller bizi mutlu ediyor" dedi. Yeni projeleriyle ilgili konuşan şarkıcı, "Olacak. Görüşmeler devam ediyor. Ben durur durur bir anda olur. Albüm çıktı, konserler başlıyor. Bir dizi olacak" diye konuştu.

ÖDÜLÜ İLİKLERİME KADAR HİSSEDİYORUM

'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Tayfun Duygulu, "Çok ödül aldım bu çok değerli. Sanırım bu kadar zaman geçirdikten sonra alınmış her ödül çok değerli oluyor. Değer bilen için ödül değerlidir. Müzik emekçilerin adına aldım bu ödülü... Dedem Çanakkale gazisi ve Türk musikisinin büyük üstadı. Babam caz sanatçısı... Üçüncü kuşak olarak ödül alıyorum ve bu anlamda gururluyum. Ödülü iliklerime kadar hissediyorum" şeklinde konuştu. Yeni çalışmalarından bahseden şarkıcı, "SMA hastası bir çocuk var onun gönüllülerindeniz. Eşimle çok sevdik onu. Onun için konserlerimiz olacak. Eşimin isteğiyle rahmetli bir abimin bir parçasını kendi tarzımla yorumlayacağım. Sahnede söylediğimde güzel tepki almıştık" açıklamasını yaptı.



GECEDE ÖDÜL ALAN İSİMLER

YILIN EN İYİ COVER ŞARKISI- YILLAR SONRA -ZEYNEP MANSUR

YILIN EN İYİ SABAH PROGRAMI NOW TV ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ YEŞİM SALKIM

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ İZZET YILDIZHAN

YILIN EN BAŞARILI SUNUCUSU- YENİDEN BAŞLASAK- ZAHİDE YETİŞ

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ EDA-METİN ÖZÜLKÜ

YILIN EN BAŞARILI YARIŞMA PROGRAMI SUNUCUSU- KİM MİLYONER OLMAK İSTER-OKTAY KAYNARCA

YILIN POP MÜZİK KADIN SANATÇISI- TUĞBA ÖZERK

YILIN POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI KEREMCEM

YILIN EN BAŞARILI HABER SPİKERİ CNN TURK MELTEM BOZBEYOĞLU

YILIN EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI- GELİNİM MUTFAKTA- ASLI HÜNEL

YILIN EN İYİ SİNEMA OYUNCUSU (KADIN) DAMLA SÖNMEZ

YILIN MARKA ELÇİSİ- YAĞMUR TANRISEVSİN

YILIN FANTEZİ MÜZİK SANATÇISI- MUSTAFA TOPALOĞLU

YILIN SPOR ADAMI VOLKAN DEMİREL

YILIN EN İYİ KARAKTER DİZİ ERKEK OYUNCUSU DİREN POLATOĞULLARI

YILIN EN İYİ SABAH HABER PROGRAMI- BURASI HAFTA SONU- ELA RÜMEYSA CEBECİ

YILIN KLİBİ- VİRANE- DİLAN ÇITAK

YILIN EN İYİ KADIN TİYATRO SANATÇISI YEŞİM ULUDAĞ

YILIN EN BAŞARILI MÜZİK GRUBU KOLPA

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ TAYFUN DUYGULU

YILIN EN İYİ KARAKTER DİZİ KADIN OYUNCUSU- GÖZDE KANSU

YILIN EN İYİ SİNGLE ÇALIŞMASI- KALBİM AVUCUNDA- BERKSAN

YILIN HALK MÜZİĞİ SANATÇISI EKİN UZUNLAR

YILIN ERKEK DİZİ OYUNCUSU MURAT AYGEN

YILIN SİNGLE ÇALIŞMASI- YALAN- GÖKHAN KESER