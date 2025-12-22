Sanat danışmanı Arzu Gündoğdu bir dakika bile durmuyor

Sanat danışmanı Arzu Gündoğdu, Akmerkez'de görüntülendi.



Toplantı için AVM giden Gündoğdu, daha sonra mağazaları gezerken bile elinden telefonu düşürmedi. Siyahlar içinde olan Gündoğdu, telefona kısa bir ara verip, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.



2025'i değerlendiren sanat danışmanı, "Bu sene çok iyi geçti. Çok sergiler yaptık ve tablolarımız sadece ülkemiz değil, dünyada bile gündem oldu. Yeni sergiler için bir dakika boş durmadan çalışıyoruz. Yazın sergi ve galeri görüşmeleri nedeniyle günübirlik dışında tatil yapamamıştım, aynı tempo kış sezonunda da geçiyor.

Arkadaşlarım yılbaşı planımı soruyor ama son dakikalara kadar çalışmam devam edecek. 2026'ya son 10 dakika kala ara verip, yeni yıla öyle gireceğim herhalde... Sanat zor iş ve emek istiyor. Harika eserleri tanıtmak için çalışıyoruz ve karşılığını aldığımızı görmek yorgunluğumuzu unutturuyor. 2026'da da birçok sergimiz olacak" dedi.