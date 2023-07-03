Şahan Gökbakar ile Murat Şeker Disney yüzünden birbirine girdi

Recep İvedik 7 filmiyle Disney Plus'ta olan Şahan Gökbakar, platformun yerli içerikleri kaldırmasının ardından özür dilemişti.



Disney için bir de dizi projesi çeken Gökbakar’ın özür paylaşımının ardından yönetmen Murat Şeker, "Koşa koşa Amerikalılara filmlerini satanlar şimdi paşa paşa özür diliyorlar. Biz demiştik ama kötü olmuştuk… Bağzı insanlar parayı çok seviyor" diye tweet attı.

Şeker'in sözlerine tepki gösteren Gökbakar, "Bana mı laf çakıyorsun aklınca sen? Ya kaç kere ‘Beni de alın, beni de alın’ diye Disney’le görüşmedin mi? Hadi görüşmedim de! Çakallarla Dansı Taff ve Tim’sle beraber Disney’e satmadın mı kardeşim? Cemal (Okan) abiye ve Timur’a (Savcı) saygım var daha yazmayayım da, birader sen ne kolpa adamsın ya…" karşlığını verdi.



Şeker ise, "Canın sıkılmış senin… uzattıkça batarsın..." yanıtını verdi.