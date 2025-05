Sağlıklı ve eğlenceli yeni buluşma noktası

Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi'ndeki Moi Caddesine dinamik atmosferine eşsiz bir lezzet durağı eklendi: Lovee Society...



Sarı tonlarındaki dekorasyonu ve sağlıklı menüsüyle Lovee Society, eşşiz bir buluşma noktası olmaya aday.

Lovee Society, günün her saati, her damak zevkine hitap eden menüsündeki birbirinden farklı kendisine has ekmeği ile yapılan tostları, taze sıkılmış meyve suları, kahveleri ve kurabiyeleri ile misafirlerine keyifli anlar vadediyor.



Lovee Society, canlı renklerle bezeli iç mekan tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu tasarım, ziyaretçilerine sıcak ve davetkar bir atmosfer sunarken, aynı zamanda enerjik ve canlı bir ruh halini de beraberinde getiriyor.



Mall of İstanbul'un hareketli yaşam tarzına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan Lovee Society, alışveriş merkezinin dinamizmini ve şıklığını yansıtan bir yere dönüşmeyi hedefliyor.