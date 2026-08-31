SAFE Media’dan televizyon atağı: Flash TV eğlence kanalı olarak yeniden yapılanıyor

“Çatlı” filmiyle adını geniş kitlelere duyuran ve film yapımı ile dağıtımı alanındaki yatırımlarını sürdüren SAFE Media, televizyon sektörüne güçlü bir adım attı. Global Pictures ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklıkla sinema dağıtımı alanındaki faaliyetlerini genişleten şirket, Flash TV’yi de bünyesine katarak medya sektöründeki büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını açtı. SAFE Media; yapım, dağıtım ve televizyon yayıncılığını aynı çatı altında buluşturan güçlü ve entegre bir medya yapılanması oluşturmayı hedefliyor. Yeni dönemde Flash TV, geniş kitlelere hitap eden ulusal bir eğlence kanalı olarak izleyiciyle buluşacak.

Kanalın yayın anlayışında özgün eğlence programları, yarışmalar, müzik ve kültür-sanat içerikleri, sinema filmleri, diziler, yaşam programları ve farklı yaş gruplarına hitap eden özel yapımlar yer alacak. SAFE Media’nın sinema yapımı, içerik üretimi ve dağıtımındaki tecrübesi de Flash TV’nin yeni dönem içerik stratejisinin önemli parçalarından biri olacak. SAFE Media, önümüzdeki dönemde içerik yatırımlarını da hız kesmeden sürdürecek.



Şirket; “Mahi: Kara Fatma”, “Karadeniz Güzeli”, “Ben Sana İnanıyorum” ve “Çatlı 2” gibi önemli sinema projelerinin yanı sıra “Rüzgârın Kokusu” adlı dizi projesini de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu yapımlarla birlikte SAFE Media, hem sinema hem de televizyon alanında güçlü ve özgün bir içerik portföyü oluşturmayı amaçlıyor.



SAFE Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, yatırımla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “SAFE Media’yı yalnızca içerik üreten veya dağıtan bir şirket olarak değil, medyanın farklı alanlarında faaliyet gösteren güçlü ve sürdürülebilir bir yapı olarak konumlandırıyoruz. ‘Çatlı’ filmiyle sinema sektöründe attığımız önemli adımın ardından Global Pictures ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık, bu alandaki hedeflerimizi daha da ileri taşıdı. Flash TV’nin bünyemize katılmasıyla birlikte televizyon yayıncılığında da iddialı ve uzun vadeli bir döneme giriyoruz. Flash TV, Türk televizyonculuğunda güçlü bir geçmişe ve yüksek marka bilinirliğine sahip. Yeni dönemde kanalımızı, insanların aileleriyle birlikte güvenle izleyebileceği, toplumsal ve kültürel değerlerimize uygun, kaliteli içeriklerin yer aldığı güçlü bir ulusal eğlence kanalı olarak konumlandıracağız. Amacımız; ailelerin ortak izleme alışkanlığını yeniden güçlendiren, özgün formatlara alan açan, farklı kuşakları aynı ekran etrafında buluşturan ve izleyicisine nitelikli bir eğlence deneyimi sunan bir yayın anlayışı oluşturmaktır. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz ‘Mahi: Kara Fatma’, ‘Karadeniz Güzeli’, ‘Ben Sana İnanıyorum’, ‘Çatlı 2’ ve ‘Rüzgârın Kokusu’ gibi önemli projelerle içerik üretimindeki gücümüzü daha da artıracağız. Sinema ve içerik üretimindeki tecrübemizi televizyon yayıncılığına taşıyarak Flash TV’yi yeniden geniş kitlelerle buluşturacağız. SAFE Media olarak yatırımlarımıza devam edecek, üretimin ve eğlence sektörünün her alanında kalıcı değer oluşturmaya odaklanacağız.” Yeni dönemde Flash TV’nin teknik ve yayın altyapısının güçlendirilmesi, içerik çeşitliliğinin artırılması ve kanalın geleneksel televizyon yayıncılığının yanı sıra dijital platformlarda da etkin bir konuma taşınması hedefleniyor. SAFE Media, sinema yapımı ve dağıtımındaki tecrübesini eğlence yayıncılığıyla birleştirerek Türkiye’nin önde gelen entegre medya gruplarından biri olma hedefi doğrultusunda büyümeye devam edecek.