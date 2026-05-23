Safa Sarı ve Atakan Çelik’in Sonkiüçdört gösterisine büyük ilgi

Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen isimleri Safa Sarı ve Atakan Çelik, birlikte hazırladıkları Sonkiüçdört adlı müzikli gösterinin ilk sahnesini BKM’de gerçekleştirdi.



Poptan arabeske, efsane hitlerden oluşan gösteri büyük ilgi gördü. Gecede ikili, hem performansları hem de esprileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

90’lardan 2000’li yıllara uzanan unutulmaz şarkıları kendilerine has yorumlarıyla seslendiren ikiliye, sahnede Fabrika Müzik orkestrası eşlik etti.

Müzik ve mizahı bir araya getiren gösteride Sarı ve Çelik, anlattıkları eğlenceli hikâyelerle seyirciden sık sık alkış aldı.



YAPAY ZEKÂYA KARŞIYIZ

Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, samimi tavırları ve esprili açıklamalarıyla dikkat çekti. “Canlı orkestrayla sahneye çıkıyoruz çünkü yapay zekâya karşıyız” diyerek güldüren komedyenler, BKM sahnesinde canlı performansın ayrı bir ruhu olduğunu söyledi.



Sahnede sık sık ünlü isimlerin taklitlerini yapan Safa Sarı ve Atakan Çelik’in, özellikle Tarkan taklitleri büyük ilgi gördü. İkili, “90’ların en sevdiğimiz sanatçısı kesinlikle Tarkan’dı. Platformla sahneye çıkmayı düşündük ama kilodan dolayı vazgeçtik” sözleriyle kahkaha attırdı.



Gösterilerinde ustaları Yılmaz Erdoğan’ı da anan ikili, Erdoğan’ı sahneye davet ettiklerini ancak esprili bir yanıt aldıklarını anlattı. Safa Sarı, yaşanan diyaloğu şu sözlerle paylaştı:



“Yılmaz hocayı aradım, ‘Atakan’la konser vereceğiz’ dedim. O da ‘Allah’tan ben o tarihte yurt dışındayım’ diye cevap verdi.”