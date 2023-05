“Saçlarına Gül Düzüm" Farklı Düzenlemeleriyle Dinleyicilerle Buluştu

Egemen Kayhan'ın Chill Remix versiyonu, 9/8'lik versiyon, 9/8'lik speed up versiyon, Remix versiyon, Remix Speed Up versiyon ve Speed Up versiyon, tüm dijital platformlarda dinleyicileriyle buluştu.

Özellikle müzikseverler tarafından büyük ilgi gören "Saçlarına Gül Düzüm" şarkısı, Subhan'ın vokalleri ve şarkının orijinal düzenlemesiyle birleşerek özgün bir sound oluşturuyor. Ancak şimdi, Egemen Kayhan tarafından hazırlanan Chill Remix versiyonu, 9/8'lik ve speed up versiyonları, Remix versiyonu, Remix Speed Up versiyonu ve Speed Up versiyonu ile şarkıya yeni bir soluk getirildi.

Erol Köse'nin keşfi Subhan, "Saçlarına Gül Düzüm" şarkısıyla müzik dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Şarkının farklı versiyonları, DMC etiketiyle yayınlanan dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.