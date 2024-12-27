Rüya Coriç sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile ilgili soruya bakın ne cevap verdi?

Rüya Coriç sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan ile ilgili soruya bakın ne cevap verdi? İşte detaylar...

Halil İbrahim Ceyhan'la yeni aşka yelken açtığı ortaya çıkan Rüya Coriç, bir davette görüntülendi.

 


Şık tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Bugün çok vaktim yoktu hızlı hazırlandım biraz. Böyle gecelerde özen göstermeye dikkat ediyoruz" dedi.

 

2024 için Coriç, "Benim için güzel geçti. Çok sevdiğim işlerde bulundum. 2025'ten daha fazla umutluyum. İki film yaptım. Biri şu an vizyonda, diğeri yazın vizyona girmişti" diye konuştu.

 

Aşk sorularına ise Coriç, "Tatlı şeyler konuştuk. Güzel işlerden bahsettik. İşlerle ilgili gündemde olmayı tercih ederim. Anlattığım işlerle ilgili kısım benim için daha tatlı" diye yanıt verdi.

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