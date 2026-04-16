Runway Fashion İzmir, üç gün boyunca kesintisiz bir moda deneyimi sunacak

İzmir, moda dünyasının en prestijli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Runway Fashion İzmir, 20 yıllık köklü tecrübesiyle sektörün güçlü markalarından Duman Ajans bünyesinde Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın organizasyonuyla 28 – 29 – 30 Nisan tarihlerinde moda, sanat ve ihtişamı bir araya getiriyor. İzmir’in eşsiz deniz manzarasına sahip seçkin mekanlarından La Vie'de gerçekleşecek bu özel organizasyon, üç gün boyunca kesintisiz bir moda deneyimi sunacak.

Türkiye’nin önde gelen modacılarının katılımıyla gerçekleşecek defilelerde,3 güntoplamda 10 defile ile İzmir, bu üç gün boyunca modanın merkezi haline gelecek. Organizasyonun en dikkat çeken unsurlarından biri ise proje ve sanat yönetimi. Türkiye’nin ünlü koreografları Serkan Duman ve Gökhan Duman, Runway Fashion İzmir’in proje ve sanat yönetmenliğini üstlenirken, aynı zamanda defilelerin koreografilerini hazırlayarak etkinliğe güçlü bir sanatsal vizyon kazandırıyor. Ayrıca organizasyon kapsamında Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek mermer podyum üzerinde modellerin yürüyecek olması, etkinliği benzersiz ve çarpıcı bir deneyime dönüştürüyor.

Yerli ve yabancı model kadrosuyla dikkat çeken organizasyonda, uluslararası arenadan önemli mankenler de İzmir’e geliyor. Toplamda 50 kişilik profesyonel model kadrosu, defilelerde yer alarak izleyicilere üst düzey bir görsel şölen sunacak. Bu büyük organizasyon, Duman Ajans’ın 200 kişilik deneyimli ekibiyle hayata geçirilirken, her detay titizlikle planlanarak kusursuz bir deneyim hedefleniyor. Runway Fashion İzmir, yalnızca defilelerle sınırlı kalmayacak; üç gün boyunca her akşam düzenlenecek özel after party etkinlikleriyle moda ve eğlenceyi bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Runway Fashion İzmir, İzmir’in sosyal ve kültürel hayatında iz bırakacak, uzun süre konuşulacak bir moda deneyimi sunmaya hazırlanıyor.