Roma’dan Ferzan Özpetek’e “saygı duruşu”

24.10.2024 19:52

Ferzan Özpetek, 1977'de Via Condotti Derneği tarafından kurulan ve "Roma’da doğmasa da, Roma'yı seven, tanıtımına destek olan ve Roma halkı tarafından sevilenlere" verilen Via Condotti Ödülü'ne layık görüldü.