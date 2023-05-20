Ressam Zeynep Yazıcı iki eserini depremzedeler için bağışladı

Uluslararası çağdaş resim sanatçısı Ressam Zeynep Yazıcı yıllardan beri farklı denediği ve geliştirdiği teknikler ile, katıldığı uluslararası fuarlar ve elde ettiği başarılarla şimdi yeniden özel bir sosyal sorumluluk projesi ile çalışmalarına da kaldığı yerden devam ediyor. Kadın, çocuk ve çok özel projelerde yer alan, sosyal sorumluluk değeri yüksek projelere yer veren özelliklede yer almaya özen gösteren Ressam Zeynep Yazıcı “Sen Ben Yok Biz Varız” isimli sanatla deprem dayanışma etkinliği için gerçekleştirilen özel bir müzayedeye ailecek iki eser bağışladı.

Ülkemizi yasa boğan, 6 Şubat gecesi hepimizi derinden sarsan derinden yaralayan 11 ilde gerçekleşmiş olan depremlerde zarar görmüş, depremzedeler ve bölgedeki aileler için elini taşın altına koyan sanatçılardan yalnızca biri.

Ressam Zeynep Yazıcı’nın Venüs adlı eseri müzayedede koleksiyonerlere satıldı.

‘OvooArt’ın sosyal medya sayfasında olan müzayedeye üye olarak satın alınan eserler sayesinde bir aileye yardım eli uzanırken, aynı zamanda da sanatseverler bir sanat eserine kavuşmuş oluyor.

Bu kez yine bir ilk olarak sosyal sorumluluk projesi içerisinde anne oğul olarak beraber yeni bir dayanışma projesinin içerisinde hem de bağışladığı iki özel eserleri ile katılan Ressam Yazıcı bu kez bazı sanatçıların resim, heykel, fotoğraf, mozaik, seramik, hat, ebru gibi sanatın her alanında üretilmiş eserleri ile katıldığı müzayede de eserlerinin satılmasını ve buradan elde edilecek gelirlerin depremzedeler için devamlılık sağlayacağını, destek yardımlar olacağını söylüyor. Kendisinin bu müzayede de olmasından mutluluk duyan Ressam Zeynep Yazıcı ve genç oyuncu oğlu Yiğit Kaan Yazıcı da kendi yaptığı eseri online olarak müzayede görücüye çıkıyor olmasından memnun.

Eser satışlarının tamamı projeye bağışlanmaktadır. Müzayede 21 Mayıs’ta son bulacak.