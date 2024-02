Renan Bilek'ten Şevket Çoruh'a mesaj! "Kavuğum olsa ne olur olmasa ne olur!"

Renan Bilek, Ayşe Erbulak ve Ecmel İs, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yeni oyuncular için Bilek, "Tiyatro oyuncusu olarak sektöre çıkmaları mutlu ediyor. Birçok genç ünlü olayım diye dizi oyunculuğa başlıyor. Ama oyunculuk başka kavram. Tiyatro yapmaya çalışan insan bizim için değerli. Ne kadar sahnedeyseniz kendinizi o kadar geliştiriyorsunuz. Ama set başka bir şey. Çok güzel oyuncular var. Tabii ki eksikleri var. Oyunculuk bitmeyen bir yolculuk. Gençlerden de öğrenmek lazım. 'Bana hocam sizden bir şey öğrenmek istiyorum' diyorlar ama bende onlardan öğreniyorum. Karşılıklı bu iş" dedi. Erbulak, "Ben Afife'de jüriyim. Her gün başka oyun izliyorum. Seyrettiğim oyuncu ve oyunculardan bir şey öğreniyorum. Güzel oyuncular yetişiyor" diye konuştu. 'Annem Hep Derdi Ki' oyunuyla izleyici karşısına çıkacaklarını söyleyen Erbulak, "Renan, Ecmel, Ege Kökenli, Bülent Seyran, Ayşe Erbulak ve Tuğrul Arsever gibi isimler var. Aile işi" diye konuştu.



HER ÜLKENİN KENDİNE AİT KOMEDİ ANLAYIŞI VAR

Hamdi Alkan'ın, "Yurt dışına komedi dizileri satılmadığı için ekrana gelmiyor" sözlerine Bilek, "Doğru. Komedi satılmıyor. Komedi kültürdür, farklılıkları var. Her ülkenin kendine ait komedi anlayışı var. Bir İngiliz'e, 'Atı alan Üsküdar'ı geçti'yi nasıl anlatacaksınız. Dram her yerde dram" ifadelerini kullandı.



ŞEVKET HER KAZANDIĞINI TİYATROYA YATIRIYOR

"Ferhan Şensoy benim ustamdır" diyen Bilek, son olarak kavuğun Şevket Çoruh da olmasına, "Rahmetli Rasim Abi'den sonra Şevket'e geçti. Şevket bizim ekolden değil ama sevdiğimiz kardeşimiz. Bu zamanda tiyatro için bir şey yapan herkes her kavuğu hakediyor. Şevket her kazandığını tiyatroya yatırıyor, Ayşe yıllardır tiyatroda çocuk yetiştiriyor. Bunlar kıymetli şeyler" dedi. Bilek, "Kavuğun size gelmesini bekler miydiniz?" sorusuna, "Özel bir tercihtir. Çok tiyatro yapmadığım içindir. İnsanların kendine göre kriteri var. O dönem tiyatro yapmıyordum. Geçen sene tekrar yapmaya başladım. Kavuğum olsa ne olur olmasa ne olur (Gülüyor). Faydalı bir insana gitsin ve Şevket güzel bir insan. Buradan size magazinsel bir şey çıkmaz" diyerek, Şevket Çoruh'u övdü. Erbulak ise, " O kasket takıyor" diyerek espri yaptı.

BANA TUHAF GELİYOR

Erbulak, "Bazı genç oyuncular sosyal medyada eleştiriliyor. Hepsi estetik yüzünden birbirine benzediği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ben yargılayacak biri değilim. Seyirci olarak baktığımda ise bir oyuncu saçını-sakalını kesmeden ve şivesini değiştirmeden aynı rolü birçok dizide oynaması bana tuhaf geliyor. Yapımcı oynatıyor ve oyuncu oynuyorsa karar verecek ben değilim. 'Sandık Kokusu' oyunculuk virtüözlüğü sergiliyor. Demet Akbağ ve oyuncuları hayranlıkla izliyorum" yanıtı verdi. Bilek ise, "Televizyon dükkan açmak gibidir. Yargılamamak lazım. Yapımcının elinde, çünkü satış var. Satış olmazsa hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.