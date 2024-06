Prime Video, Those About To Die dizisi için ilk resmi fragman ve posteri paylaştı

17.06.2024 23:27

Yönetmen Roland Emmerich'in (Moonfall, Independence Day, Godzilla) merakla beklenen tarihi drama dizisi Those About To Die'ın Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Hindistan ve Güney Afrika'nın yanı sıra seçili Avrupa ülkelerinde yalnızca Prime Video'da 19 Temmuz’da yayınlanacak.