Podolog Elif Demir’den diyabetik ayakta uyarılar: Hangi belirtiler kaçırılmamalı?

Diyabet, yalnızca kan şekeri düzeylerini değil, uzun vadede damar ve sinir sağlığını da etkileyen sistemik bir hastalık. Bu durum en sık ayaklarda ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Avrasya Ayak Sağlığı’nın kurucusu Podolog Elif Demir, konuya ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Diyabetik ayak gelişimi, çoğu zaman küçük ve ihmal edilen belirtilerle başlıyor. Elif Demir’e göre erken farkındalık, ampütasyona kadar varabilecek risklerin önüne geçilmesinde hayati rol oynuyor.

Hangi Belirtiler Alarm Niteliğinde?

Diyabetik ayak, genellikle nöropati (sinir hasarı) ve dolaşım bozukluğu zemininde gelişiyor. Ayakta uyuşma, karıncalanma, yanma hissi ya da tam tersine his kaybı ilk işaretler arasında yer alıyor. Ancak birçok hasta ağrı hissetmediği için sorunu fark etmiyor. Elif Demir, “Danışanlarımızın büyük bir kısmı ayağında yara olduğunu tesadüfen fark ediyor. Oysa renk değişikliği, ciltte kuruluk, çatlaklar ve tırnak çevresinde kızarıklık gibi bulgular erken dönemde dikkatle izlenmeli” diyor. Özellikle iyileşmeyen küçük yaraların ve su toplamasının mutlaka uzman kontrolünde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca ayakta soğukluk, morarma ya da nabız zayıflığı gibi dolaşım bozukluğu belirtileri de ciddi risk taşıyor. Demir’e göre bu belirtiler göz ardı edildiğinde enfeksiyon riski hızla artabiliyor.

Günlük Bakımda Doğru Bilinen Yanlışlar

Diyabet hastalarının evde yaptığı bilinçsiz müdahaleler tabloyu ağırlaştırabiliyor. Nasır bantları, kesici aletlerle yapılan müdahaleler ve steril olmayan ortamlarda pedikür uygulamaları ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. “Elbette kişisel bakım önemli ancak diyabetik bireylerde en küçük kesik bile enfeksiyona açık kapı bırakır. Bu nedenle profesyonel podolojik bakım şart” diyen Demir, düzenli ayak muayenesinin diyabet takibinin bir parçası olması gerektiğini belirtiyor.

Doğru ayakkabı seçimi, pamuklu ve sıkmayan çorap kullanımı, her gün ayakların kontrol edilmesi ve cildin uygun ürünlerle nemlendirilmesi basit ama etkili önlemler arasında yer alıyor. Podolog Elif Demir’e göre diyabetik ayakta en büyük tehlike, “nasıl olsa geçer” düşüncesi. “Ayakta fark edilen her değişiklik ciddiye alınmalı. Erken müdahale, uzuv kaybını önlemenin en güçlü yoludur” diyerek hastaları bilinçli ve düzenli kontrole davet ediyor.