Pkos sendromunuz varsa bu 8 belirtiye dikkat!

Polikistik over sendromu (PKOS) kadınlarda 18-44 yaş aralığında yani daha çok gençlik döneminde ortaya çıkarak, ilerleyen süreçlerde farklı jinekolojik hastalıklara neden olabiliyor. PKOS yaşayan kadınlarda uzun dönemde adet düzensizlikleriyle birlikte çoğu zaman hiç adet görememe de gerçekleşebiliyor. Birkaç yıldan fazla adet görmeyen veya düzensiz adet kanamaları olan kadınlarda endometrium kanseri gelişebiliyor. Birçok kanser türüne ve rahatsızlığa zemin hazırlayan polikistik over sendromu rahim içinde kanser oluşumunu da tetikleyebiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Sibel Gökmen, polikistik over ve neden olduğu kanser türlerinden olan endometrium kanseri hakkında bilgi verdi.

Rahim içi (endometrium) kanseri polikistik over sendromuyla aynı belirtileri verebilir

Adet düzensizlikleri ile birlikte anormal kanamaların gerçekleştiği rahim içi kanseri regli dönemi dışındaki kanamalarla erken belirtiler vermektedir. Karnın alt bölgesinde ağrı ile ilk belirtilerini veren endometrial kanser türünün erken evrede teşhisi mümkün olabilmektedir. Kanser tedavileri kişiye özel planlanmaktadır. Endometrium kanseri olan kadınlarda tedavi planı oluşturulurken; hastanın genel sağlık durumu, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara dayanma eşiği ve hastalığın ne kadar yayılıp yayılmadığına da bakılarak ilerlenmelidir. Vajinal akıntılar, endometrium kanserinin belirtilerinin başında gelebilmektedir.

Rahim içi (endometrium) kanseri risk grubunda olabilirsiniz

Polikistik over sendromu olan kadınlarda yaşam tarzında yapılan değişikliklerle birlikte vücut ağırlığında azalmaların gerçekleşmesi adet düzenini sağlayabilir. Bu sendromu uzun süredir yaşayan kadınlarda kolesterol yüksekliği ile birlikte obezite ve diyabet de gelişebilmektedir. Polikistik over sendromu olan kadınların en çok şikayet ettikleri konu ise genellikle androjen fazlalığı oluştuğu için, ciltte yağlanmayla birlikte seyreden akne oluşumu ve erkek tipi tüylenme rahatsızlıkları olabilmektedir. Bu problemlerin çözümü için kapsayıcı bir tedaviyle birlikte hekim önerisi alınarak tüylenme için lazer epilasyon, ciltteki problemler için ise dermatoloji değerlendirmesi önerilir. Polikistik over sendromu olan kadınlarda adet düzensizliklerinin uzun süre görülmesi ya da uzun süreli adet olmama durumlarıyla birlikte endometrium dokusunda kalınlaşma görülebilir ve zamanla endometrium kanserine ortaya çıkabilmektedir. Adet dönemi dışında vajinal kanama yaşayan polikistik over sendromlu kadınlar endometrium kanseri riski taşıyabilmektedir.

Endometrium kanserinde bu belirti ve durumlara dikkat!

Menopoz döneminin geç yaşanması Obezite varlığı Uzun süre adet görememe Diyabet ve insülin direnci artışı Hormonal bozukluklar Erken yaşta adet görme Cinsel ilişki sırasında yanma ve ağrı Düzensiz adet döngüsünün sık yaşanması

Kadın sağlığını korumak için yapılması gerekenler

Polikistik over sendromu yaşayan kadınlar özellikle adet döngülerinde gerçekleşen düzensizlikleri fark ettikleri gibi hekimlerine başvurmalıdır. Uzun süreli adet görememe problemi yaşayan veya menopoz sürecine girmiş ileri yaştaki kadınlara hekim yardımıyla adet döngülerinde iyileşme sağlayacak ilaçları tercih etmeleri tavsiye edilmektedir. Kadın sağlığında en önemli döngü, yaşam kalitesinde iyileşme sağlanılmasıdır. Spor yapmak, varsa fazla kilolardan diyet yaparak kurtulmak, aşırı zayıflıkla beraber oluşabilecek kadın rahatsızlıklarını önlemek amacıyla ideal kiloya ulaşmak için diyet programları uygulamak önemlidir. Bu dönemde kişiye özel tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Bu tedavilerle yaşam kalitesi sağlanarak kadınların normal döngüleri gerçekleştirilmiş olup, uzun vadede koruyuculuk sağlanmaktadır.