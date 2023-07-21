Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım cephesinde flaş gelişme

Kaan Yıldırım ile bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz, aileye girdi. Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile aralarından su sızmayan Deniz, bu kez de yakışıklı oyuncunun annesi Seyhan Yıldırım ile Instagram'da takipleşmeye başladı.



Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 1 yıldır Kaan Yıldırım ile doludizgin bir aşk yaşayan Pınar Deniz, aradığı mutluluğu geç de olsa bulmuştu. Aşkları tam gaz devam çift, bu yaz bol bol tatil yaptı. Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan son olarak da İtalya'ya gitmişti. Sezonun yorgunluğunu atan güzel oyuncu, sosyal medyadan da bu anlarını yayınlamıştı.



Deniz ve Yıldırım'ın aşklarına ilk onay verenlerden biri de abla Nilüfer Yıldırım olmuştu. Hatta abla Yıldırım ve Deniz sosyal medyadan birbirlerini takibe başlamıştı.

NİKAH BEKLİYORUZ

Güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeniler atan Nilüfer Yıldırım ve Pınar Deniz'in aralarından su sızmazken, Deniz bu kez de anne Seyhan Yıldırım ile gönlünü kazandı. Abla Nilüfer Yıldırım ile sık sık bir araya gelen ve fırsat buldukça görüşen Pınar Deniz, anne Seyhan Yıldırım'la da görüşmeye başladı. Bu arada Kaan Yıldırım ile ilişkileri evliliğe doğru giden Pınar Deniz, anne Seyhan Yıldırım'ı da sosyal medyadan takip etmeye başladı. Güzel oyuncuya, "Aileye girdin", "Yakında nikah bekliyoruz" ve "Müstakbel kayınvalidenin de gözüne girdin" gibi yorumlar yapıldı.