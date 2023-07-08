Pınar Deniz geçtiğimiz ay evlenen partneri Kaan Urgancıoğlu hakkında konuştu

Pınar Deniz, geçtiğimiz ay evlenen partneri Kaan Urgancıoğlu hakkında konuştu. İşte haberin detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve sevgilisi Kaan Yıldırım, İtalya tatili dönüşünde İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.


Gazetecileri görünce, "Biz sizi hiç beklemiyorduk” diyen çift, soruları yanıtladı.


Pınar Deniz, "Çok güzel bir tatil yaptık. Ama arkadaşlarımız var gitmemiz gerekiyor" dedi. Yargı dizisiyle başarılarına bir yenisini daha ekleyen Deniz, "Çok çalıştık geçen sezon. Gelecek sezonda da devam edeceğiz. Bizi nasıl bir hikaye bekliyor ben de bilmiyorum. Ama çok heyecanlıyım" diye konuştu.


Geçtiğimiz haftalarda Yargı başrolünü paylaştığı partneri Kaan Urgancıoğlu'nun Burcu Denizer ile dünyaevine girmesi hakkında, "Mutluluklar diliyorum onlara. Şaşırdım ama çok da sevindim. Detay bilmiyorum ama ben de" dedi.

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