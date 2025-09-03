Pendik’te Resul Dindar şov  

Resul Dindar konserleriyle şehirlere damga vurmaya devam ediyor. Kahramanmaraş konserinin ardından turnesinin ikinci gününde bu kez Pendik’te hayranlarını mest etti. Pendik belediyesinin düzenlediği Kahve Festivali / 30 Ağustos özel konseri kapsamında sahil meydanını dolduran on binlerce sevenine müzik şöleni yaşattı.



30 Ağustos Zafer Bayramı’nı anarak konserine başlayan Karadenizin sevilen sesi Resul Dindar kendine has yorumu, güçlü sahne enerjisi ve sempatik tavırlarıyla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Resul Dindar konserde; Hiç, Doldum Dolana Kadar, Sevduğum Diyeceğum, Nayino, E Gürgen Ağaçları gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra poptan arabeske; horonlardan oyun havalarına kadar uzanan geniş repertuarıyla dinleyiciden sık sık büyük alkış aldı. Sahnesinin bir bölümününde kızı Meliha Ela Dindar’ı sahneye alarak coşkulu anlar yaşattı. Kemençeyle yaptıkları şovlarda ise sahil meydanı dev horon halkalarına büründü. 7’den 70’e tüm seyirciler konseri adeta şölen havasında yaşadılar.