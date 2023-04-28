Parker’dan annelere özel şık kalemler

Parker’ın kalemdeki derin uzmanlığının yeni nesil temsilcileri arasında yer alan Vector XL, anne eline en çok yakışan renklerle buluşuyor. İngiltere’de iki kez Kraliyet Arması ile ödüllendirilen Parker’ın tasarımda sınırları aşan yaklaşımını güvenilir performansla buluşturduğu Parker Vector XL Dolma Kalem ve Roller Kalem, modern yaşam tarzı ile mükemmel uyumu temsil ediyor. Modern görünümü ve yüksek kalitesi ile Parker'ın şık kalem konusundaki uzmanlığının yeni nesil temsilciliğini üstleniyor.

Şıklığıyla göz kamaştırıyor

Günlük yaşamda ya da işle ilgili planlamalarda rahatlıkla kullanılabilen Parker Vector XL Dolma Kalem, şık tasarımı güvenilir bir performansla sunuyor. Modern yaşam tarzı ile mükemmel bir uyum sağlayan Parker Vector XL Dolma Kalem, krom aksesuarlar ve klasik Parker’ın ok şeklindeki klipsi ile tamamlanan saten metalik kaplamasıyla göz kamaştırıyor. Modern görünümü ve yüksek kalitesi ile Parker'ın şık kalem konusundaki uzmanlığının bir göstergesi olan Parker Vector XL, Dolma Kalem, dayanıklı paslanmaz çelik uç, rahat ve tutarlı bir yazma deneyimi sunuyor. Kalem, yaratıcılıklarını ve güzel yazı marifetlerini kâğıda dökme arayışında olan annelere en güzel hediye seçeneği arasında yer alıyor.Rahat ve keyifli yazma deneyimi

Her modern yaşam tarzına uyumlu Vector XL Roller Tükenmez Kalem, saten metalik kaplama ve Parker’ın özel ok şeklindeki klipsi ile öne çıkıyor. Kalemin iç işleyişini ortaya çıkaran benzersiz şeffaflığa sahip olan kalem, rahat ve keyifli bir yazma deneyimi sunmayı sağlayan pürüzsüz rollerball uç ile tamamlanıyor.

Parker’ın özel hediye kutusunda sunulan Vector XL, Lila Dolma kalem ve M uç KDV dahil 485 TL, Vector XL, Lila Roller kalem ise 460 TL’den satışa sunuluyor.