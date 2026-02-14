Parçalı Yıllar filminin fragmanı ve afişi yayınlandı

Yapımcılığını Kaymaz Film Production & Burus Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat’ın yaptığı Parçalı Yıllar filmi vizyon için gün sayıyor. Başrollerini Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek ve İlkin Tüfekçi’nin paylaştığı filmin diğer başlıca rollerinde Necmi Yapıcı ve usta oyuncu Bilge Şen yer alıyor.

1970’li yılların Türkiye’sinde, Amerikan ambargosunun yarattığı ekonomik krizin sinema sektöründe köklü bir dönüşüme yol açtığı dönemi konu alan ve Türk sinemasının karanlıkta kalmış bir sayfasını beyazperdeye taşıyan etkileyici dönem filmi Parçalı Yıllar’ın merakla beklenen fragmanı ve afişi yayınlandı. Kral Lear’da başrol oynamaya hazırlanan tiyatro oyuncusu Aytekin’in (Yetkin Dikinciler), ailesi için vermek zorunda kaldığı zor kararları merkeze alan; sanat, onur ve hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir dille anlatan Parçalı Yıllar 27 Şubat’ta sinemalarda.