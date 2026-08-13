Padel Şampiyonası’nda kazananlar belli oldu

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve QNB Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin ilk Padel Türkiye Şampiyonası tamamlandı. QNB Türkiye ana sponsorluğunda, 10-12 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen şampiyonada Kadınlar kategorisinde Büşra Gökgöz ve İrem Türemişoğlu, Erkekler kategorisinde ise Fatih Sarı ve Efekan Bülbül Türkiye şampiyonu oldu.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül törenine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, Türkiye’de ilk kez düzenlenen Padel Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve QNB Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin ilk Padel Türkiye Şampiyonası’nda kazanan sporcular belli oldu. Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde düzenlenen organizasyonda 21 erkek ve 10 kadın takımı olmak üzere toplam 62 sporcu mücadele etti.

(Ünal Kılıçarslan-Efekan Bülbül-Büşra Gökgöz-Şafak Müderrisgil-İrem Türemişoğlu-Fatih Sarı-Ömür Tan)

QNB Türkiye’nin Padel Ana Sponsorluğu; lig ve şampiyona organizasyonlarının yanı sıra eğitim programları, uluslararası turnuvalar ile antrenör ve hakem gelişimini de kapsayan uzun vadeli bir gelişim modeli üzerine kuruluyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk Padel Türkiye Şampiyonası ile sporculara ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri yeni bir platform sunulurken, padelin Türkiye’deki gelişimine katkı sağlanması ve bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.