Özlem Mekik'ten Ziyade Fasıl'ın 20'nci yılına özel menü

İstanbul’un en kült fasıl mekanı Ziyade Fasıl, 20. yılını güncellenen canlı fasıl programı, sahne şovları, DJ performansları ve Şef Özlem Mekik’in imzasını taşıyan özel lezzetlerle taçlandırıyor.

İstanbul gece hayatının seçkin adreslerinden Ziyade Fasıl, 20. yılını kutlamak üzere misafirlerine yepyeni bir eğlence ve lezzet deneyimi sunuyor. Yirmi yıldır yüksek kalite anlayışından ödün vermeden hizmet veren mekan, yenilenen sahne programı ve zenginleşen menüsüyle konuklarını karşılıyor.



20. yıla özel hazırlanan programı Mayıs itibariyle aktif hale gelirken, akşam saat 19.00 itibarıyle başlayan gece, DJ performansı eşliğinde keyifli anlarla açılıyor. Saat 20.30’da ise Ziyade’nin klasiği haline gelen canlı fasıl başlıyor. Fasıl aralarında sahneye çıkan zeybek, flamenko dans gösterisi, oryantal ve zenne performansları, gecenin temposunu zirveye taşıyor.



Bu güçlü sahne atmosferini, usta şef Özlem Mekik’in özel reçeteleriyle hazırlanan lezzetlerle birleştiren Ziyade Fasıl, misafirlerine her anlamda unutulmaz bir gece vadediyor. Her biri şef dokunuşuyla hazırlanan tabaklar, lezzetin sınırlarını zorlayan bir gastronomik deneyime dönüşüyor. Ziyade Fasıl her geceyi geçmişten geleceğe uzanan bir sanat, müzik ve lezzet şölenine dönüştürüyor.