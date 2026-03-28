Özge Özder: Özel tiyatrolar hâlâ seyirci sıkıntısı yaşıyor

Başarılı oyuncu Özge Özder, Akmerkez’de görüntülendi. Beyazlar içinde dikkatleri üzerine çekti. Bir program çekiminden çıktığını belirten Özder, bu sezon yalnızca tiyatro çalışmalarına odaklandığını söyledi.

Sezonun son oyunlarını oynadıklarını dile getiren Özder, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü de kutlayarak, “Bütün tiyatro severlerin, tiyatro çalışanlarının ve sanatçıların gününü kutluyorum. Pazartesi günü yeni oyunumuz Arşimet Prensibi’ni sahneliyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var, herkesi bekliyoruz” dedi.

Tiyatroya olan ilginin arttığını ancak özel tiyatroların hâlâ seyirci sıkıntısı yaşadığını vurgulayan oyuncu, “Çok fazla oyun yapılıyor ama salonların doluluk oranlarına bu ilgi tam olarak yansımıyor. Alım gücü de bunun en büyük nedenlerinden biri. Özel tiyatroları desteklemek için seyircinin salonları daha fazla doldurması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Şehir tiyatrolarında görev yaptığını ve oyunlarının genellikle dolu geçtiğini belirten Özder, özel tiyatroların aynı şansı her zaman yakalayamadığını söyledi. Buna rağmen pek çok sanatçının sahnede olmasının kendisini mutlu ettiğini de ekledi.

Gelecek sezon için senaryo okuduğunu ancak bu yıl gelen projelerin çoğunu geri çevirdiğini açıklayan Özder, proje seçiminde hikâyenin ve kadronun kendisi için belirleyici olduğunu dile getirdi: “Bu sene benim için projelere ‘hayır’ demekle geçti. Kendimi içinde görmeyi arzu ettiğim işler pek gelmedi, hayırlısı olsun Artık kendimizi göstermeye yönelik hırslar geride kaldı. Hangi işte yer aldığım benim için daha önemli.”

Kadın oyuncuların “raf ömrü” tartışmasına da değinen Özder, bu söylemi doğru bulmadığını ifade etti: “Her yaşta kadın oyuncular çok güzel işler yapabilir. Hikâyenin inandırıcılığı için doğru yaş ve doğru oyuncu önemli ama ‘kadının raf ömrü var’ söylemi kulağa hoş gelmiyor.”

Oyunculukta rolün etkisinden çıkamama konusuna da açıklık getiren Özder, bunun profesyonellikle bağdaşmadığını belirterek, “Etkilenmek başka, rolün içinde kaybolmak başka. Eğer gerçeklikle yaptığınız işi karıştırıyorsanız bu profesyonel olmadığınız anlamına gelir” dedi.