Özge Borak üniversiteyi kazandı

Güzel oyuncu Özge Borak, üniversite sınavını kazandığını sosyal medyadan duyurdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Borak, ikinci üniversitesini kazandı.

Güzel oyuncu, kazandığı ikinci üniversitesinde psikoloji ana bilim dalında öğrenci olacak.

Katıldığı programlarda da psikoloji yönünde merakı ve araştırmaları olduğunu belirten Özge Borak, istediği bölümü kazanmış olmanın mutluluğunu “Bugün düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu.” sözleriyle sevdikleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.