Özden Akbaşoğlu’nun Retrospektif Sergisi Galeri Selvin’de

Özden Akbaşoğlu, derinlikli ve çok yönlü resim çalışmalarıyla tanınan bir sanatçı olarak, Türk resim sanatında özgün bir yer edinmiştir. 1954 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun olan sanatçı, eğitimini Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinde tamamlamış ve bu özel atmosferden aldığı ilhamla sanatında kendine has bir dil geliştirmiştir.

Sanat yolculuğunda İtalya’da seramik, mozaik ve fresk teknikleri üzerine çalışmalar yapan Akbaşoğlu, Amerika’da ise Aztek ve İnka sanatını inceleyerek kültürler arası bir estetik yaratmıştır. Anadolu’nun renkli doğasını, kültürel zenginliklerini ve yerel motiflerini modern bir bakış açısıyla eserlerine yansıtan sanatçı, evrensel ve yerel ögeleri harmanlayan bir üslup geliştirmiştir.

Eserlerinde Anadolu evleri, kuşlar, ağaçlar ve insan figürleri gibi simgeler sıkça yer alan Akbaşoğlu, sanatında farklı malzeme ve teknikler kullanarak izleyicilere hem görsel hem de düşünsel bir deneyim sunmaktadır. Anadolu kadınını, onların kültürlerini ve yaşamını araştırarak bu unsurları sanatsal bir boyuta taşımıştır.