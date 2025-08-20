Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası

Bi Kanal TV’de yayınalanan, Elife Yılmaz ve Ali Eyüboğlu’nun hazırlayıp sunduğu Bi Bakalım programına telefonla bağlanan Ercan Deniz, kardeşinin eski eşi Feyza Aktan’ın hamileliğine bile inanmadığını söylemişti.

Ercan Deniz, "Feyza Hanım buraya Antalya'dan otobüsle geldi. Özcan Deniz resmini beğendi figüran olarak dizide oyna diye. Geldikten 10 gün sonra hamile kaldı. Biz bebek ondan mı değil mi diye DNA testine götürdük onu" demişti.

Özcan Deniz, bu açıklama sonrası abisine dava açacağını duyurdu.