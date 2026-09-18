Ozan Dolunay'dan 'sığıntı' sözlerine açıklama

Ozan Dolunay, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. Dolunay, geçtiğimiz aylarda söylediği "Parası olmayan herkes sığıntıdır" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, özel hayatına dair hayallerini de anlattı.

Ozan Dolunay, geçtiğimiz aylarda bir röportajında kullandığı "Parası olmayan herkes sığıntıdır" sözleriyle gündeme gelmişti. Dolunay, Aslı Şafak'ın programında sözlerine açıklık getirdi.

Dolunay, "Getiriyorlar ahiret sorularını soruyorlar, kalıp halinde... Sen de o kalıp içinde cevap vermek zorunda kalıyorsun. Anın gazına geldim, öyle bir cümle çıktı ağzımdan. Talihsiz bir röportaj oldu. Ama öyle düşünmüyorum tabii ki" dedi.

Söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden oyuncu, "Para bir kağıt parçası. Bir kere 'sığıntı' ne demek? Ama üç beş saniyede yapılan röportajda 'Sığıntıdan kastınız nedir?' diye soramadım. Böyle düşünmüyorum tabii ki. Ama hayatta bazı gerçekler de var" ifadelerini kullandı.

AİLE KURMAK GİBİ BİR HAYALİM VAR

Özel hayatıyla ilgili de konuşan Dolunay, ileride nasıl bir yaşam istediğini anlattı. Oyuncu, "Aile kurmak gibi bir hayalim var. Müstakil bir evde, hayvanların olduğu, ekip biçebildiğimiz, çocukların her şeyle haşır neşir olduğu bir ev hayalim var" dedi.

İki çocuklu bir aileden geldiğini belirten Dolunay, "İki çocuktuk biz. Benim de iki çocuk hayalim var" diye konuştu.

ÇOK PARA VERİYORLARSA DA GÖSTERİRİM

Ozan Dolunay, oyunculukta sınırlarıyla ilgili soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi. Genç oyuncu, "Sahne gerektiriyorsa tabii ki vücudumu gösteririm. Çok para veriyorlarsa da gösteririm. Şimdi yalan söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.