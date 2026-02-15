NKBİ dizisi TikTok LIVE’da izleyiciyle buluştu

İki Dakika Creative House’un yeni dikey dizisi NKBİ (Ne Ki Benden İstediğin), 12 Şubat akşamı, TikTok LIVE’ın Türkiye’de bir dizinin lansmanında ilk kez ana sahne olarak konumlandığı gala gecesi ile izleyiciyle buluştu. Galanın başında 1 milyon like hedefi ile başlatılan yayın 1,4 milyon like ile sona erdi. Toplam 1 saat süren canlı yayına 65 bin 300 kişi katılırken, 46 bin 200 yorumla bir saat içinde yüksek tempolu bir akışa sahne oldu.

İki Dakika Creative House’un “Yeni Nesil Aile” ve “Semt Çocuğu” projelerinin ardından hayata geçirdiği yeni dikey dizisi NKBİ’nin (Ne Ki Benden İstediğin) galası, 12 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de TikTok LIVE üzerinden düzenlenen yayınla gerçekleşti. Daha yayın başlamadan dijital dünyada büyük bir yankı uyandıran NKBİ; fragman, teaser, oyuncu kartları, afiş ve kamera arkası içerikleriyle 40 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı. 4 milyon tekil kullanıcıya erişen ve 65 bin kez paylaşılan içerikler, diziyi gala yayını öncesinde sosyal medyanın gündemine taşıdı. Canlı yayında izleyicilerin merak ettikleri yanıt buldu Ülkü Hilal Çiftçi, Çağan Efe Ak, Neslihan Yeldan, İpek Tuzcuoğlu, Nehir Topal, Şimal Emür, Tara Yasemin Kaptanoğlu, Mina Havutcu, İzzet Yüksek, Mehmet Ali Tüysüz ve Atakan Karakaş’ın katıldığı gala gecesinde, oyuncu kadrosuna yönetmen Mustafa Kotan ve senarist Ece Yosmaoğlu eşlik etti. Galada aynı zamanda; izleyicilerden gelen sorular canlı yayında yanıtlandı. Yayın öncesinde merak uyandıran yapım, gala gecesiyle birlikte genç oyuncu kadrosunun yüksek temposunu ekranlara taşıdı. Senaryosu Ece Yosmaoğlu tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini ise, Mustafa Kotan’ın üstlendiği NKBİ, uzun süredir gençlik dizisi bekleyen izleyici kitlesinin dikkatini çeken bir yapım olarak gala gecesinde

ilk yedi bölümüyle izleyici ile buluştu. Gecenin başında 1 milyon like hedefi ile başlatılan yayın 1,4 M like ile sona erdi. Toplam 1 saat süren canlı yayına 65 bin 300 kişi katılırken, 46 bin 200 yorumla bir saat içinde yüksek tempolu bir akışa sahne oldu.

Dikey kurgu ve günümüz izleme alışkanlıkları bir arada

Z kuşağının ilişkilerini, ilk temaslarını, yazılıp gönderilen ya da cevapsız kalan mesajlarını merkezine alan NKBİ dizisi; dikey kurgu diliyle günümüz izleme alışkanlıklarına doğrudan temas eden bir yapım olarak dikkat çekiyor. Arkadaşlıkların, hızlı kararların ve duygusal iniş çıkışların belirlediği bir dönemi odağına alan yapım, mobil ekran deneyimine uygun anlatımıyla ön plana çıkıyor.

TikTok LIVE gala deneyimi mobil ekranı interaktif bir zemine taşıdı

İki Dakika Creative House Kurucusu İlkin Kavukcu, gala gecesinde yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “NKBİ ile hayata geçirdiğimiz TikTok LIVE gala deneyimi, mobil ekranın pasif bir izleme alanı olmaktan çıktığını, interaktif bir zemine dönüştüğünü gösterdi. İzleyicinin anlık yorumları, tepkileri ve paylaşımları anlatının doğal bir parçası haline geldi. Gen Z’nin içerikle kurduğu ilişki hız, samimiyet ve katılım üzerinden tanımlanıyor. Bu dinamiği merkeze alan bir yapım anlayışı, önümüzdeki dönemde dijital eğlence sektörünün yönünü belirleyecek. Aynı zamanda, dikey dizilerin yükselişi, hikaye anlatımında yeni bir standardı da beraberinde getirmeye devam edecek. İki Dakika Creative House olarak, teknolojiyi yaratıcı vizyonla bir araya getiren ve etkileşimi merkezine alan projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.” Dizinin yeni bölümleri, her Perşembe TikTok ve Instagram’da “nkbidizi” hesabında ve İki Dakika Official Youtube kanalında yayınlanacak. Özel kamera arkası görüntüleri ve ek içerikler ise ilerleyen süreçte dijital yolculuğa eşlik edecek.