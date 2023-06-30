Nil Karaibrahimgil neden bayramda tatile gitmediklerini açıkladı

Nil Karaibrahimgil neden bayramda tatile gitmediklerini açıkladı. İşte haberin detayları...

Nil Karaibrahimgil, önceki gün oğlu Aziz Arif Erener ile Hupalupa Go Festivali'nde objektiflere takıldı.


Galataport İstanbul saat kulesi meydanında gerçekleştirilen festivalde, oğlunun eğlendiği anları telefonla görüntüleyen Nil Karaibrahimgil’in keyifli halleri objektiflere yansıdı.

 

Bayramı İstanbul’da geçirdiklerini ifade eden Karaibrahimgil, “Bana göre bayramı İstanbul’da yaşanır. Birçok tatil beldesinin aksine İstanbul’da olmak en iyisi” dedi.


Hupalupa Go açıkhava festivalinde kendine özgü tarzı ve makyajsız doğal haliyle dikkatleri üzerine çeken Nil Karaibrahimgil, daha sonra etkinliklerde oğluna eşlik ederek günün tadını çıkardı.

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Nil Karaibrahimgil

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