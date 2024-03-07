Nevra Serezli’ye uçak fobisi bakın ne yaptırdı

Sürprizlerin yaşandığı programda Nevra Serezli’yi ilk keşfeden usta hoca Haldun Dormen programa canlı olarak bağlandı. Serezli, 60 yıllık kariyerinin ve iyi bir evlilik yapmasını Haldun Dormen’e borçlu olduğunu belirtti. Duygusal anların yaşandığı yayında Nevra Hanım’ın torunları da usta oyuncunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü hazırladıkları video ile kutladı.

YAPAY ZEKAM ÇOK YERİNDE

Ağaçlar Ayakta Ölür ve Veda oyununu art arda farklı sahnelerde oynayan Nevra Serezli programda “Yapay zekam çok yerinde. Bazen ben bile kendimi bile çözemiyorum. İlk kelimeden sonra hangi oyunu oynuyorsam akıp gidiyor. Herhalde konsantrasyon meselesi “ diyerek izleyicileri kendine hayran bıraktı.

İÇİMDEN GELEN ENERJİ İLE DANS EDİYORUM

Tiyatroda ezber yapmanın en kolay iş olduğunu belirten Serezli “Peruk, kostüm giydiğim zaman role bürünüyorum. Hele o merdivenlerden giriş yapınca her şeyi bir anda hatırlıyor ve çözüyorum. Bir oyuncunun rolden çıkamamak gibi bir şeyi asla olamaz” diyen usta sanatçı Veda adlı oyunda dans sahnesinin de içinden gelen enerji ile patladığını ve kendini sahnede durduramadığını anlattı.

UÇAK FOBİSİ YÜZÜNDEN FERİBOTU TERCİH ETTİ

Uçak fobisi yüzünden turnelere araçla çıkan Nevra Serezli, 18-19-20 Mart tarihlerinde “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunuyla Kıbrıs turnesi için feribotu tercih etti. Kıbrıs’tan çok ilgi gördüğünü belirten Nevra Serezli, Tiyatrokare ekibi olarak heyecanlı olduklarını dile getirdi.

18 Mart’ta “ GAZİMAĞUSA Rauf Denktaş Kültür Merkezi ”’nde ,

19 Mart’ta “ GİRNE Amerikan Üniversitesi” nde,

20 Mart’ta LEFKOŞA “Yakın Doğu Üniversitesi ”’nde, “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunu ile Kıbrıslı tiyatroseverlerle buluşacak.

ÇOCUKLARIM, TORUNLARIM VE OYUNLARIM İYİ Kİ VAR…

Metin Serezli ile geçen 45 yıllık mutluluğun sırrını canlı yayında açıklayan usta oyuncu “ Onu düşündüğümü her zaman hissettirdim. Sevgimi her zaman belli ettim” diyerek önemli açıklamalarda bulundu. 11 sene önce usta oyuncu Metin Serezli’yi kaybettiğini söyleyen Nevra Serezli “ Metin’den sonra çocuklarım, torunlarım, gelinlerim ve tiyatro oyunlarım olmasa hayat asla geçmezdi” dedi.

KARŞINIZDAKİ ADAMI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAYIN

Ünlü sunucu Çağla Şikel’ e de mutlulukla ilgili ipuçları veren Nevra Serezli “ Karşınızdaki adamı değiştirmeye asla çalışma… Sevgi varsa her koşulda affedersin. Dargın yatma…Sırtını dönen çiftlerden asla olmayın” diye konuştu.