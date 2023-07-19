Nesrin Cavadzade bikinisini çıkarıp sere serpe güneşlendi  

Bir markanın daveti üzerine Bodrum’a giden Nesrin Cavadzade, önceki gün Torba’da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi.



Kendisini sık sık serin sulara bırakan oyuncu, hem iskelede hem de denizde ara ara bikinisinin üstünü çıkardı.

Cavadzade kusursuz fiziğiyle, sahildekileri hayran bıraktı.



Nesrin Cavadzade önceki gün Bodrum, Torba’da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi.



Denize giren oyuncu dubalara yaslandığı sırada bikinisinin üstü kaydı ve memesi göründü.

Bikinisini düzelten Cavadzade iskeleye döndüğü zaman meraklı bakışlara aldırmadan üstünü çıkardı ve öylece uzandı.

Üstsüz bir şekilde güneşlenen Nesrin Cavadzade rahatlığıyla şaşırttı.



Bikinisini çıkarıp rahatlayan ünlü oyuncu yere sere serpe uzandı.