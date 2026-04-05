Nefise Karatay: Kariyerimin başlangıç noktası aslında sunuculuk

Dijitalleşmeye dair dünden bugüne bir değerlendirme yapan ünlü sunucu, geçmişi kıymetini bildiğimiz, anı dolu dolu yaşadığımız yıllar olarak anımsıyor.

TRAFİKTE ÇOK SİNİRLENİYORUM

Genellikle çok sakin bir yapısı olduğunu söyleyen Nefise Karatay “Trafikte çok saygısızca davranıyoruz. Direksiyonu önüne kırmak bir maharet değil. Bu zorbalığı yapmak saygısızlık ve bu saygısızlığı da normalleştirmek işin acı tarafı” diyor.



HERKESİN KENDİ HABER KAYNAĞI VAR

90’lardan bugüne dijitalleşme ile birlikte programlardaki değişim sürecini, televizyonculuğun geldiği noktayı değerlendiren Nefise Karatay, her şeyin daha kolay ulaşılabilir olmasıyla birlikte daha kolay tüketildiğini de söylüyor. Sosyal medyanın gelişimiyle herkesin artık kendi medyası olduğuna, herkesin kendi haber kaynağı olduğuna da dikkat çekerek “Bir yandan da güvenilir oldu. İnsanlar sosyal medyasından kendi haberini duyurabiliyor” diyor. Kariyerine güzellik yarışması ve mankenlikle başladığı düşünülse de, kariyerinin asıl başlangıç noktasının sunuculuk olduğunu söylüyor Nefise Karatay. Yarışma öncesi Number One TV’de müzik programı sunduğunu söyleyen Nefise Karatay, 90’lardan bugüne kariyer yolculuğunu anılarıyla Cemre ile TBT’de anlatıyor. Dijital mecrada yayınlanan, Cemre Onaylı’nın hazırlayıp sunduğu “Cemre ile TBT”nin bu haftaki konuğu naifliği ve zarafetiyle evlerimize konuk olan Nefise Karatay oldu.

90’lı yıllarda hakkında çıkan haberler ışığında Cemre Onaylı’nın sorularını yanıtlayan Nefise Karatay, 90’lar denilince aklına Türk pop müziğinin altın dönemi geldiğini söylüyor. Bugün de severek dinlediğimiz sanatçıların o yıllarda patlama yaptığını ifade eden Karatay, aile dizilerinin ve samimi bir mahalle kültürünün olduğunu da söylüyor.



GÜZELLİK YARIŞMALARI ESKİDEN MİLLİ MAÇ GİBİ İZLENİRDİ

1997 yılında güzellik yarışmasında aldığı ikincilikle tüm Türkiye’nin kendisini tanıdığını söyleyen Nefise Karatay, Neşe Erberk Ajans’taki mankenlik sürecini, yarışma anılarını, bir gecede nasıl ünlü olduğunu geçmiş dönemde çıkan gazete kupürleriyle bir kez daha anımsıyor. Güzellik yarışmalarının eskiden milli maç kadar ilgi gördüğünü de ifade eden Nefise Karatay, ikinci olduğu yarışma ile ertesi gün sokağa çıktığında herkesin onu tanıdığını söylüyor ve “Benim için çok güzel bir deneyimdi” diyor.



KURTLAR VADİSİ PUSU’NUN SENARYOSUNU SAKLARDIK

Hakan Peker ile rol aldığı klipte yaşadığı zor anları da anlatan Nefise Karatay unutamadığı, her birinin meslek yaşamında önemli bir yeri olduğunu söylediği Eltiler, Yeni Hayat, Kod Adı Avcı, Beşik Kertmesi, Emret Komutanım, Üç Kadın, Kurtlar Vadisi Pusu ve en son rol aldığı Serhat dizilerindeki meslek büyüklerini ve rol arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Unutulmaz anılarını paylaşıyor.

Yoğun bir çalışma süreci yaşayan Karatay, Cemre ile TBT’de defileleri, tüm Türkiye’yi gezme fırsatı bulduğu tanıtım günlerini, en mutlu olduğum, kendimi en iyi ifade ettiğim anlar dediği sunuculuk tecrübelerini ve 2009-2016 yılları arasında döneme damga vuran kültür-sanat programı Afiş’i anlatırken, “Afiş benim için bir okuldu. Çok severek, çok mutlu çalıştığım bir programdı” diyor ve canlı yayında yaşadığı bir kazayı anlatıyor.

Nefise Karatay ile kariyer yolculuğundaki bu keyifli sohbeti Kulüp 91 kanalında Cemre ile TBT’de izleyebilirsiniz.