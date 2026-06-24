Nebi Demir: En Büyük Aşkım’ı tozlu raflardan keşfettim

Serdar Ortaç’ın sesiyle hafızalara kazınan “En Büyük Aşkım” şarkısına yaptığı güçlü ve duygusal yorumla kısa sürede geniş kitlelerin beğenisini kazanan Nebi Demir, dijital platformlarda önemli başarılara imza attı. Yayınlandığı ilk günden itibaren müzik listelerinde üst sıralara yükselen eser, TikTok, Instagram ve diğer dijital mecralarda da büyük ilgi gördü.

Müzik kariyerinin sosyal medyada amatör paylaşımlarla başladığını belirten Demir, gördüğü ilginin ardından bu tutkuyu profesyonel bir boyuta taşımaya karar verdiğini söyledi. 90’lı yılların müziğine özel bir ilgisi olduğunu dile getiren genç sanatçı, “Müzik benim için sosyal medyada şarkılar paylaşarak amatör şekilde başladı. İnsanlar tarafından sevilince bunu profesyonelliğe dökmek istedim. 90’lar ruhunu çok seviyorum. Günümüzde maalesef o dönemin şarkıları pek yapılmıyor. ‘En Büyük Aşkım’ı adeta tozlu raflardan keşfettim. Gecenin bir vakti yapımcımı aradım ve projeyi anlattım. O da bana inandı. Şükürler olsun ki insanlar tarafından sevildi” dedi.



SERDAR ORTAÇ’IN SAYGI ALBÜMÜNDE YER ALMAK İSTERİM

Şarkının yeniden gündeme gelmesine vesile olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Demir, “Bu eser adeta keşfedilmeyi bekliyormuş. İnsanların karşısına yeniden çıkmasına vesile olduğumuz için mutluyum” diye konuştu. Serdar Ortaç ile henüz yüz yüze tanışma fırsatı bulamadığını söyleyen Demir, sanatçının saygı albümünde yer almayı çok istediğini belirterek, “Saygı albümünde ‘İsmi Lazım’ şarkısını seslendirmeyi çok isterim. Böyle bir projede yer almak benim için büyük mutluluk olur” ifadelerini kullandı.



YAPAY ZEKÂDAN RAHATSIZIM

Son dönemde müzik sektöründe yapay zekâ kullanımının artmasına da değinen Nebi Demir, bu konuda çekinceleri olduğunu söyledi.

“Yapay zekâdan çok rahatsızım. Bizler günlerce stüdyolarda çalışıyor, emek veriyor, klipler hazırlıyoruz. Sonuçta yapay zekâ, insanın verdiği duyguyu tam anlamıyla veremiyor. İnsanoğlu yaratılmışların en üstünü. Yapay zekâ insanoğlunun yerini alamaz” dedi.



MÜSLÜM GÜRSES BU ÜLKENİN EN BÜYÜK YORUMCUSUDUR

Ses tonunun ve yorumunun sık sık Müslüm Gürses’e benzetilmesiyle ilgili de konuşan Demir, bu durumun kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Çocukluk yıllarından bu yana Müslüm Gürses şarkıları dinleyerek büyüdüğünü belirten sanatçı, “Müslüm Gürses’i çok seviyorum. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yorumculardan biridir. Sesimin ona benzetilmesi beni çok mutlu ediyor ve onurlandırıyor. Ancak onların yanına bile yaklaşamayız. Onlar bizim üstadımız. Böyle yakıştırmalar duyduğumda gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.