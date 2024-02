Mustafa Topaloğlu'nun oğlunun uzay açıklaması güldürdü

"Uzaylı" lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Bir süredir mekan işleten şarkıcı, "Artık yorulduğumu hissettim. Ana mesleğim müzik. Serdar Ortaç'ın 'Çıkartacaksın' şarkısını cover'ladım. Onu çıkaracağız. Tarzımı değiştiriyorum. Alaturka ve arasbeke geçiyorum. Başka Çağlayan görecekler" dedi. Topaloğlu, "Neden müziğe ara verdiniz?" sorusuna, "O dönem 80 ve 90'lar DJ performansları vardı. Konserler azalmıştı. Albüm yapıyoruz ama sevenlerimle bir araya gelemezsek anlamı yoktu. Anlamadığım bir sektöre girdim ama başarılı oldum. Yanımızda 60-70 kişi çalışıyordu. Yeni dönemde hayat pahalılaştı. Daha da zorlaşacak diyorlar. Bütün mekanları devrettim. Dört senedir müzikte yoktum" yanıtını verdi.

CİDDİ ÇÖPLÜK VAR

Son dönemde müzik tarzlarının değişmesine şarkıcı, "Başarılı isimler var. Herkes her şeyi yapmaya başladı. Şu an iyi şeyler olduğu kadar ciddi çöplükte var. Önceden senede bir albüm yapardık. Şimdi haftada bir şarkı çıkarılma durumu var. Her şey hızlandı. Çabuk tüketim oldu. Her hafta ve her ay şarkı yapamayız" diye konuştu.

PEDERİ GEÇTİM

Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesine Topaloğlu, "Kızgın ve kırgınız. Babam kendini tek başına düşünmüş ona da kızgınız. Neden ailece düşünmemiş. Alper'in aslında, 'Bu hak Topaloğlu'nun' demesi gerekiyordu. Düşünsene ailece uzaydayız" diyerek, espri yaptı. Topaloğlu, babasının single çıkaracağı ve sinema filmi olduğunu söyledi. Babasının kırgınlıkları olduğunu söyleyen şarkıcı, "Türkiye'de en çok albümü satan sanatçı... Müzikal anlamda başarısı kırılamayan biri..." dedi. Topaloğlu, "Babanız rekorunu kıracak mısınız?" sorusuna, "Zamanında yaptığım şarkılarla YouTube rekorunu kırdım. İlk şarkımla dijital rekoru kırdım. Şu an pederi geçtim" diyerek, espri yaptı.