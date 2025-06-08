Murat Dalkılıç 2 bin kişiye seslendi!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç 2 bin kişiye seslendi! İşte detaylar...

Başarıkı şarkıcı Murat Dalkılıç, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs’ın İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort’te sahne aldı.


Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konser, bayram tatilcilerine müzik dolu bir gece yaşattı. Sahneye enerjik bir giriş yapan Dalkılıç, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

 

Alkışlar arasında sahneden bayram mesajı da veren sanatçı, “Bayramlar sevdiklerimizle güzel, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız!” diyerek salondan büyük alkış aldı.


Konser boyunca sahne performansıyla izleyicilerden tam not alan Dalkılıç, sahnede yaklaşık 1.5 saat kaldı. Özellikle Derine, La La La ve Bir Güzellik Yap gibi hit parçalar büyük coşku yarattı.

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