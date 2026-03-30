Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz yasak aşk iddialarına cevap verdi!

İş insanı Burak Özberk, 2012 yılında evlendiği eşi Burçak Özberk'e boşanma davası açtı. Burak Özberk'in 18 Mart'ta bulup okuduğu günlükte eşinin kendisini bazı isimlerle aldattığını yazdığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Burçak Özberk, günlüğüne eşini oyuncu Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz ve basketbolcu Gökhan Şirin'le aldattığını, iki basketbolcuyla da ayrı ayrı ilişki yaşadığını, Erdeniz ve Şirin ile duygusal ve fiziksel yakınlaşmalar yaşadığını yazdı. Burak Özberk 100 milyon TL'lik tazminat talep etmişti.



Bu iddialar sonrası Caner Erdeniz açıklama yaptı. Erdeniz, "Bugün bazı basın ve dijital mecralarda yer alan, özel hayatıma ilişkin olduğu iddia edilen haberlerde ismimin gerçek dışı (yalan) şekilde geçirilmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum.

Söz konusu haberde adı geçen kişi, tanıdığım eski bir arkadaşım olur. Baştan sona bilgimiz dahilinde ilerleyen ve yalnızca ilgili tarafları ilgilendiren bir hukuki sürecin, sadece ve sadece üçüncü kişilere “haber değeri” kazandırmak amacıyla adımın karıştırılarak sunulması oldukça rahatsız edicidir. Bu süreçle herhangi bir ilgim veya dahilim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de açıkça itibar zedeleyici niteliktedir. Kişisel hayatımın ve itibarımın asılsız kurgulara konu edilmesini kabul etmiyorum. Bu doğrultuda, ilgili haber ve içeriklerle ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağımı ve gerekli başvuruların yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririm" dedi.