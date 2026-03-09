Milli futbolcu Didem Karagenç: Dezavantajlar beni durduramaz

PUMA ve Socrates iş birliğinde gerçekleştirilen 8 Mart özel yayınına katılan milli futbolcu, futbol oynamak istediğinde “kızlar futbol oynamaz” sözleriyle karşılaştığını anlattı.

Didem Karagenç, bu nedenle lisanslı sporculuğa geç başladığını söyledi. Ancak karşılaştığı engellerin onu durdurmadığını belirten Karagenç, öğretmenlik yaparken aynı zamanda yoğun antrenman ve maç temposunu sürdürdüğünü ifade etti.

Kadın futbolunun Türkiye’de hâlâ gelişim sürecinde olduğunu söyleyen Karagenç, başarı geldikçe kadın futbolcuların sesinin daha güçlü duyulacağına inandığını vurguladı.