Midilli'de barış buluşması

Mehtap Meral, Birinci Midilli Barış Festivali'nde sahne aldı.



Sanatçıya, konserde Yunanistan'ın önemli müzisyenlerinden Nikos Andrikos ve Midilli'de yaşayan Türk müzisyen Erdem Güreler, eşlik etti.

Meral, Türkçe ile Yunanca eserler seslendirerek, Türk müziğinin zenginliğinden örnekler sundu.



Binlerce kişinin izlediği konserde, barış mesajları verildi.

Sanatçı, ayrıca dünya barışına adadığı ve Filistin için yazdığı 'Ateş İçindeyim' bestesini, ilk kez canlı söyledi.



Konser sonrasında duygularını ifade eden Meral, "Sanatın ve müziğin birleştirici gücüne inanıyorum. Midilli Barış Festivali'nde söylediğim her şarkı kalplerde bir umut bıraktığını düşünüyorum. Barış, sadece bir söz değil; müzikle, dostlukla, dayanışmayla yeniden ve yeniden inşa edilmesi gereken bir yolculuktur. İki halk arasında köprü kuran, müziğin evrensel gücünü hatırlatan bir an" dedi.