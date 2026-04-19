Merve Özbey'den anlamlı proje!

Merve Özbey Kıbrıs Acapulco Hotel'de sahne aldı.

Başarılı sanatçı konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Sosyal medyadan güzel bir sorumluluk projesi açıkladınız, Bostancı Gösteri Merkezi için. Köy okullarında kütüphane yapmak için kitap toplayacaksınız. Nasıl oluştu bu proje?" sorusunu Özbey, "Ben kendimi bildim bileli kitap okumayı çok seviyorum. Bazı yerlerde ulaşılabilir oluyor, bazı yerlerde ulaşılamasız zor oluyor. Dolayısıyla bakanlıkla iletişime geçip "Benim böyle bir projem var." dediğimde sağ olsunlar kabul ettiler. Elimizden geldiği kadar köy okullarına, ihtiyaç sahibi okullara bunu ulaştırmak istiyoruz. Kitap bir de bir kere okundu mu rafa kalkıyor —ders vermiyorum, insanlar yanlış anlamasın— en azından böyle bir şey yapalım dedik." dedi.



KİLODUR ALINIR VERİLİR

Son dönemde oldukça formda göründüğü kendisine hatırlatılan Özbey, "Teşekkür ederim, evet; bu ara herkes aynı şeyi söylüyor. Biraz zayıfladığımı söylüyorlar. Yemedim bu ara; bir dönem yiyorum, bir dönem yemiyorum. O yüzden hani zaman zaman alıyoruz, zaman zaman veriyoruz. Kilodur bu; alınır, verilir.

SOSYAL HAYATIM PEK YOK

Mutfakla arasının iyi olduğu kendisine hatırlatılan Özbey, "Ben mutfakla uğraşmayı çok seviyorum. Ailem benim yaptıklarımı yesin, çok seviyorum. Dışarıda çok fazla yemek yiyemiyorum; dışarı hayatım, sosyal hayatım bildiğiniz üzere zaten çok fazla yok. Konserlere gidip geldiğimde evimde iyi şeyler yemeyi seviyorum; o yüzden mutfak benim rehabilitasyon merkezim, her zaman her yerde aynı şeyi söylüyorum. Ne bileyim, elim de yatkın galiba." dedi.

Röportaj sonrası sahneye çıkan başarılı sanatçı misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı.