Mert Ramazan Demir merakla beklenen reklam filmi yayına giriyor

Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, Dimes'in yüzü oldu. İşte detaylar...

Yeni nesil ürün DİMES Cool Lime Özü’nün reklam yüzü, sezonun popüler dizisi Yalı Çapkını ile izleyicilerin kalplerinde taht kuran Mert Ramazan Demir oldu. Mert Ramazan Demir’in marka yüzü olarak yer aldığı DİMES COOL Lime Özü reklam filmi, dijital platformlarda ve TV’de yayına giriyor. Reklam filmi senaryosunda Mert Ramazan Demir “Göründüğünden Daha Fazlası!” diyor.

Dimes, Reklamania Creative iş birliğinde, dijital mecraların yanı sıra TV ve açık hava mecralarıyla 360 derece kurguda hazırladığı DİMES COOL Lime Özü “Göründüğünden Daha Fazlası” kampanyasıyla yeni nesil tüketici odaklı konsantre içecek kategorisini sahiplenen ve kategoriyi TV’ye taşıyan ilk marka oldu.

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Mert Ramazan DemirYalı Çapkını

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