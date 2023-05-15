Mert Ramazan Demir'den flaş Afra Saraçoğlu açıklaması

Sezon finaline yaklaşan Yalı Çapkını dizisinin oyuncusu Mert Ramazan Demir, Cihangir'de yürürken flaşlar patlayınca şok oldu.



İzmir'de dizideki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile tatil yapması konuşulmuş ikili arasındaki aşk dedikoduları alevlenmiş konu ile ilgili Saraçoğlu yakın arkadaşız yorumu yapmıştı. Muhabirlerin, "Beraber bir daha bir tatil planı var mı?" sorusuna Demir, "Şu an öyle bir plan yok" yanıtını verdi.



Hayatı ile ilgili planlarının olmadığını belirten Demir "Hayatı akışında yaşıyoruz" dedi. Dizinin Balkanlar ve Avrupa'da bir çok kanal tarafından istenmesinin hatırlatılması üzerine ise Demir, "Süper şaşkınlıkla izliyoruz işin nereye geldiğini" yanıtını verdi. Nazara inanmadığını belirten oyuncu Sinirlendiğinde ise kendi kendini sakinleştirdiğini dile getirdi.