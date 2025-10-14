Mert Demir’in sürprizleri devam ediyor

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Mert Demir, geçtiğimiz aylarda verdiği unutulmaz lansman konserlerinin şarkılarını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Mert Demir’in İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta verdiği lansman konserinde söylediği şarkılardan ilk olarak “14 Bahar” yayınlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Mert Demir’in son albümünün de en beğenilen şarkılarından “Dağıldım Sonunda”nın konser versiyonu müzikseverlerle buluştu.



Mert Demir, hem konser atmosferini dijital dünyaya taşıdığı hem de hayranlarına konser heyecanını yeniden yaşattığı bu özel seride “Senden Nefret Ediyorum” şarkısının da konser kaydını sevenlerinin beğenisine sundu. Sözü ve bestesi Mert Demir imzası taşıyan “Senden Nefret Ediyorum” şarkısının canlı konser kaydı dijital platformlardaki yerini aldı.

27 Ekim’de Harbiye Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir konsere imza atacak olan Mert Demir; bu konserden de sürprizleriyle sevenlerinin karşısında olmayı planlıyor.