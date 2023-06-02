Melek Mosso'dan yeni şarkı

Melek Mosso, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel isim, güzel havanın da eşliğinde, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaştı.



Sonrasında yine aynı alanda yer alan bir restoranda yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Mosso, sevenlerine yeni şarkı müjdesini de verdi. Aşık Mahsuni Şerif’in “İnce ince bir kar yağar” türküsünü seslendireceğini söyleyen Mosso, ayrıca yoğun bir konser trafiğine gireceğini ve neredeyse yaklaşık ayda 20 konserle yaz ayı boyunca çalışacağını söyledi.