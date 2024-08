Melek Mosso'dan annelik açıklaması!

Sevilen şarkıcı Melek Mosso, önceki akşam Kıbrıs Lord’s Palace Otel’de sahne aldı.

Mavi renkli bir sahne kostümü tercih eden Melek Mosso, kıyafet seçimlerine dikkat ettiğini söyledi. Frikik vermekten korktuğunu belirten Mosso, “Sahnede batan, ısıran kumaşları tercih etmem. Ten gösteren kumaşlar. İnsanlar görünce şey olacak diye kendi kendimi işkilleniyorum sahnede. Onun dışında sürekli çekiştireceğim kıyafetler olunca rahatsız oluyorum. Frikik verme tehlikesi olan kıyafetler yorucu oluyor. Birkaç kere başıma böyle kazalar geldi ama kimse çekemedi. Çok hızlıyım fark edip hemen hallettim” diye konuştu.



OYUNCULUĞA SICAK BAKIYOR

Şarkıcılığın dışında oyunculuğa sıcak bakıp bakmadığı sorulan Melek Mosso, “Geçen yıl gelen teklifler oldu. ‘Bir projemiz var Melek Hanım’ diyenler oldu ama sonuca varamadık. Oyunculuğa sıcak bakarım çünkü benim tiyatro geçmişim var. Kamera önü biraz başka bir iş, zor. Tabii isterim ama asla oyunculuk yapacağım diyemem” dedi.



DOĞAL OLMAYI SEVİYORUM

Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda “Daha az güzel görünmeye çalışıyorum. Müziğime odaklandım” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklaması hatırlatılan şarkıcı, “Kadınlar yaş yaş değişiyor. Ben de bir ara ‘Şunu mu yaptırsam bunu mu denesem’ dediğim zamanlar oldu. Bugünlerde doğal kokular bulayım. Masaj çubuğu alıp masaj yapayım daha çok işime yarar. Yüzümü masaj yapayım daha etkili olur gibi kendi içimde bir durum. Bunlar biraz zor oluyor tabii. Işıklar, makyaj, kostümler bize bayağı sıkıntı yaratıyor. Normal yaşamımda çok fazla makyaj yapmıyorum. Doğal olmayı seviyorum. İşin neyse bazen onu yapmak durumunda kalıyorsun ve çok yapay görünebiliyorsun. Tabii ki evimi gittiğimde hepsinden kurtulup pijamalarımla oturuyorum” açıklamasında bulundu.



AJDA PEKKAN HAKLI

Mosso, Ajda Pekkan’ın “Protokol krizi” hakkında da yorum yaptı. Ajda Pekkan’ın tepkisinde haklı olduğunu ifade eden Mosso, “Ajda hanımın tepkisini haklı buluyorum. Çünkü siz bir konsere çıkıyorsunuz. Protokole sevdiklerinizi, dostlarınızı oturtuyorsunuz. Onların da sonuna kadar izlemesini istersiniz. Ben de olsam üzülürdüm, kızardım ki o Ajda Pekkan. Onu yapıyorsa doğrusunu biliyordur” diye konuştu.



ANNE OLMAYA HER ZAMAN HAZIRIM

Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç ile evlenen Melek Mosso, muhabirlerin “Bebek istiyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Geçen gün çok ödemliydim herkes hamile mi diye yazmış. Tabii ki istiyoruz ama her şeyin zamanı var. Planladık mı hayır, istiyor muyuz evet. Nasip kısmet, umarım doğru zamanda olur. Anne olmaya her zaman hazırım. Çocukları çok sevdiğim için zaten öğretmenlik mesleğine başlamıştım. Hala çok seviyorum. Kıyamıyorum hiçbirine.”