Mehmet Ali Erbil: Beni kullandı, anlatılanların hepsi yalan

Kanal 6 Haber'den Özlem Uçar'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil, 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile ilgili hakkında çıkan aşk iddialarının ardından Çelik’in "tanımıyorum" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Erbil, yaşananları anlatarak dikkat çeken iddialarda bulundu.

Magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil ile Eylem Çelik arasındaki ilişki iddiaları yeni bir boyut kazandı. Eylem Çelik'in kamuoyuna yaptığı açıklamaların ardından Mehmet Ali Erbil, konuyla ilgili konuştu.

Erbil, Eylem Çelik'in kendisini tanımadığı yönündeki ifadelerinin gerçek dışı olduğunu söyleyerek, yaşanan süreci detaylarıyla anlattı.



INSTAGRAM ÜZERİNDEN TANIŞTIK

Mehmet Ali Erbil, Eylem Çelik ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek ilk buluşmalarının geçtiğimiz hafta gerçekleştiğini söyledi.

Erbil, "Eylem ile Instagram üzerinden tanıştık. Geçen cuma günü İstinyePark'taki bir restoranda birlikte yemek yedik" dedi.



İSMİMİN BAŞ HARFİNİ TAŞIYAN BİLEKLİK İSTEDİ

Yemek sırasında yaşanan bir detayı da paylaşan Erbil, Eylem Çelik'in beğendiği bir takıdan söz ettiğini öne sürdü.

Ünlü şovmen, "Bir bileklik beğendi. Bana, 'Senin adının baş harfi olsun' dedi. Bunun üzerine üzerinde 'M' harfi bulunan bir bileklik aldım. " ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Erbil’in adı bu kez 21 yaşındaki fenomenle anıldı! Aşk iddiasının ardından ilk açıklama geldi



EVİMDE SAATLERCE KALDIK, TİKTOK YAYINI YAPTIK

Mehmet Ali Erbil, buluşmalarının tek bir yemekle sınırlı kalmadığını da iddia etti.

Erbil, "Pazar günü Sarıyer'deki evime geldi. Saatlerce evimde kaldı. Hatta birlikte TikTok yayını yaptık" diyerek, kamuoyuna yansıyan açıklamaların aksine aralarında bir tanışıklık bulunduğunu savundu.



TANIMIYORUM DEMESİ BENİ ŞAŞIRTTI

Eylem Çelik'in daha sonra yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladığını belirten Erbil, kendisinin bu süreçte kullanıldığını düşündüğünü söyledi.

"Sonrasında çıkıp beni tanımadığını söyledi. Bu yapılan açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ünlü olmak, adını daha fazla duyurmak ve izlenmek adına beni kullandı" diyen Erbil, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

KULLANILAN TARAF OLDUM

Açıklamasına son veren Mehmet Ali Erbil, ifadelerini şu sözlerle tamamladı: "Burada kullanılan taraf ben oldum. Yapılan açıklamaların tamamı yalan."