Maximiles Black The Bodrum Cup, 35'inci yılında yola Selanik'ten çıkıyor

Her yıl ekim ayında binlerce denizci ve deniz tutkununu bir araya getiren, bu yıl Maximiles Black'in isim sponsorluğunu üstlendiği  Akdeniz'in en büyük yelken festivali The Bodrum Cup için geri sayım başladı.

1989'dan beri her yıl ekim ayının üçüncü haftasında düzenlenen The Bodrum Cup, 35'inci yılını kutladığı bu yıl, Türkiye İş Bankası'nın kart markası Maximiles Black'in isim sponsorluğu, Opet ve Tüpraş'ın ana sponsorluğunda Bodrum'da denizcilik ve yelken tutkunlarını buluşturacak.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle önceki yıllardan farklı olarak festivalde bu yıl Selanik ve İstanbul rotaları da olacak. 2 Ekim'de Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev ziyaret edilerek başlayacak olan Maximiles Black The Bodrum Cup, 8 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı önünde yapılacak anma selamlamasıyla devam edecek. Onlarca yarışçı 17 Ekim'deki start için tam 35 yıldır heyecanlı yarışlara sahne olan sulara, Bodrum'a dönecek ve kazananların kupaları 21 Ekim Cumartesi gecesi büyük bir konserle sahiplerine teslim edilecek.

Bu yıl yelken yarışları kapsamında belirlenen rota, Bodrum'un tarihi limanından başlayarak Çökertme, Kissebükü ve Gümüşlük'e uzanacak ve ardından Bodrum'da tamamlanacak.

35'inci yılında isim sponsoru Türkiye İş Bankası'nın kart markası Maximiles Black; ana sponsorlar Opet ve Tüpraş; platin sponsorlar Amerikan Hastanesi, Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotels Istanbul, Metro Türkiye; gold sponsorlar Ağanlar, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, İş Yatırım, İş Portföy, Radisson Collection Hotel Bodrum, Setur Marinas ve TAV Havalimanları ile dünya çapında yelken tutkunlarını Bodrum'u keşfetmek ve festival kapsamında yarışlara katılım göstermek üzere bir araya getiren The Bodrum Cup'a Selanik - İstanbul - Bodrum etabında 23 yat ve 300'ün üzerinde yelkenci, Bodrum etabında ise 100'ün üzerinde yat ve 1500 yelkenci ile binlerce kişinin katılması bekleniyor.


Maximiles Black The Bodrum Cup'ın bu seneki yarış rotası: 
 
17 Ekim 2022 | Salı 
Bodrum – Bodrum Etabı 
 
18 Ekim 2022 | Çarşamba 
Bodrum - Çökertme Etabı 
 
19 Ekim 2022 | Perşembe 
Çökertme - Kissebükü Etabı 
 
20 Ekim 2022 | Cuma 
Kissebükü - Bodrum Etabı 
 
21 Ekim 2022 | Cumartesi 
Bodrum – Bodrum Etabı 
 

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