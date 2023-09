Maximiles Black The Bodrum Cup, 35'inci yılında yola Selanik'ten çıkıyor

1989'dan beri her yıl ekim ayının üçüncü haftasında düzenlenen The Bodrum Cup, 35'inci yılını kutladığı bu yıl, Türkiye İş Bankası'nın kart markası Maximiles Black'in isim sponsorluğu, Opet ve Tüpraş'ın ana sponsorluğunda Bodrum'da denizcilik ve yelken tutkunlarını buluşturacak.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle önceki yıllardan farklı olarak festivalde bu yıl Selanik ve İstanbul rotaları da olacak. 2 Ekim'de Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev ziyaret edilerek başlayacak olan Maximiles Black The Bodrum Cup, 8 Ekim'de Dolmabahçe Sarayı önünde yapılacak anma selamlamasıyla devam edecek. Onlarca yarışçı 17 Ekim'deki start için tam 35 yıldır heyecanlı yarışlara sahne olan sulara, Bodrum'a dönecek ve kazananların kupaları 21 Ekim Cumartesi gecesi büyük bir konserle sahiplerine teslim edilecek.

Bu yıl yelken yarışları kapsamında belirlenen rota, Bodrum'un tarihi limanından başlayarak Çökertme, Kissebükü ve Gümüşlük'e uzanacak ve ardından Bodrum'da tamamlanacak.



35'inci yılında isim sponsoru Türkiye İş Bankası'nın kart markası Maximiles Black; ana sponsorlar Opet ve Tüpraş; platin sponsorlar Amerikan Hastanesi, Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotels Istanbul, Metro Türkiye; gold sponsorlar Ağanlar, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, İş Yatırım, İş Portföy, Radisson Collection Hotel Bodrum, Setur Marinas ve TAV Havalimanları ile dünya çapında yelken tutkunlarını Bodrum'u keşfetmek ve festival kapsamında yarışlara katılım göstermek üzere bir araya getiren The Bodrum Cup'a Selanik - İstanbul - Bodrum etabında 23 yat ve 300'ün üzerinde yelkenci, Bodrum etabında ise 100'ün üzerinde yat ve 1500 yelkenci ile binlerce kişinin katılması bekleniyor.





Maximiles Black The Bodrum Cup'ın bu seneki yarış rotası:



17 Ekim 2022 | Salı

Bodrum – Bodrum Etabı



18 Ekim 2022 | Çarşamba

Bodrum - Çökertme Etabı



19 Ekim 2022 | Perşembe

Çökertme - Kissebükü Etabı



20 Ekim 2022 | Cuma

Kissebükü - Bodrum Etabı



21 Ekim 2022 | Cumartesi

Bodrum – Bodrum Etabı